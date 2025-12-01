La Junta resuelve 13 acciones formativas en hidrógeno verde para cerca de 200 alumnos en la provincia de Cádiz

Mercedes Colombo y Daniel Sánchez en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha hecho pública la propuesta provisional de adjudicación de subvenciones para los Proyectos Singulares de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en las áreas estratégicas de Hidrógeno Verde y Aeroespacial, que cuenta con una dotación económica provisional de 472.142,55 euros para impulsar un total de 13 acciones formativas que beneficiarán a 195 alumnos en la provincia.

En una nota, la Junta ha señalado que son seis las entidades beneficiarias, cuatro que realizarán 11 acciones formativas sobre hidrógeno verde y otras dos que realizarán dos acciones formativas en la especialidad aeronáutica.

Dentro de las relacionadas con hidrógeno verde, se preparan acciones relacionadas con la gestión de residuos, con la eficiencia energética en el ciclo del agua o la operación y control del sistema eléctrico, los procedimientos básicos de electricidad y electrónica, la conducción de carretillas elevadoras, la formación para caldereros tuberos o para el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, la soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) y el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Dentro de la especialidad aeronáutica, la formación se centrará en el inglés técnico aeronáutico y en la verificación e inspección en la industria aeronáutica.

Para Daniel Sánchez, la propuesta es "aún provisional", aunque resaltado como "importante" que se siga avanzando para "responder cuanto antes a la demanda de mano de obra especializada que nos hacen estos sectores para cubrir sus necesidades más urgentes".

El plazo de ejecución de estas acciones formativas es de un año desde que se publique la resolución definitiva.