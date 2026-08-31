La Junta saca a licitación por 409.000 euros la reparación de elementos estructurales del Balneario de La Palma en Cádiz

Archivo - Imagen del antiguo Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio, ha publicado la licitación de las obras de reparación de elementos estructurales del antiguo Balneario de La Palma y el Real de Cádiz, catalogado como Bien de Interés Cultural, por un importe de 409.000 euros con IVA y un plazo de seis meses.

En el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, se toma como referencia el proyecto de obras, donde se indica que la actuación prevé realizar reparaciones en los elementos estructurales que no fueron intervenidos en la obra de emergencia desarrollada en 2024 y para proteger la estructura ante la entrada de humedad y sales del ambiente marino y evitar nuevas oxidaciones de armaduras.

En general, la obra de emergencia se centró en hacer las reparaciones para contener "los daños estructurales" y evitar que la humedad y el agua provocaran "mayores daños", aunque algunos elementos requerían una actuación futura de mayor envergadura que excedía el alcance de la emergencia.

Así, el proyecto de licitación debe incluir trabajos reparación estructural de elementos de hormigón armado, reparación de fachadas y pintura de protección.

También se indica que en atención a la consideración como BIC del edificio objeto de las obras, así como su ubicación en la Caleta, la contrata deberá coordinar con el IAPH la determinación de las zonas de descarga y acopios de material, así como la entrada, estacionamiento y salida de vehículos.

Cabe recordar que desde su última rehabilitación, el centro dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte ha llevado a cabo labores de mantenimiento y reparaciones para mantener bajo control los efectos patológicos que el ambiente tiene sobre el hormigón. Esta labor, debido a los efectos acumulados durante tres décadas, es "insuficiente", y se ha procedido a realizar reparaciones de mayor calado durante 2024, por valor de 106.275,22 euros.

Estas obras de emergencia garantizaron la estabilidad de los elementos estructurales y cornisas exteriores, con el fin de mitigar las afecciones que ponían en riesgo su integridad y prevenir daños a terceros por desprendimientos fortuitos de los revestimientos de hormigón del edificio.

Las actuaciones se realizaron con vistas a la redacción del proyecto que definiría las obras de reparación adicionales en 2026 y 2027, las cuales van dirigidas a terminar de solucionar los problemas del edificio, sobre todo en miradores hexagonales y protección de la estructura.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre de este presente año.

El Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, sede del Centro de Arqueología Subacuática se encuentra sobre la playa de la Caleta. Está situado entre el Baluarte de Santa Catalina (al norte) y el Castillo de San Sebastián (al sur), dentro del entorno histórico y defensivo de la ciudad, y muy cerca del barrio La Viña.