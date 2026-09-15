La Junta señala que ha destinado más de 2,3 millones a vías pecuarias y caminos forestales del Campo de Gibraltar

Javier Ros y Óscar Curtido con el alcalde de Jimena visitando las obras que se acomete en vías pecuarias y caminos forestales del municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial en Cádiz, ha señalado que ha destinado ya más de 2,3 millones de euros al arreglo de vías pecuarias y caminos forestales del Campo de Gibraltar que resultaron dañados por el enjambre de borrascas de principios de año, concretamente en las localidades de Jimena, Tarifa, Los Barrios, Algeciras y San Roque.

En una nota, ha indicado que el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha visitado algunos de los trabajos llevados a cabo junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, poniendo ambos en valor el "esfuerzo" realizado por el Gobierno andaluz, que en el marco del Plan Andalucía Actúa ha destinado más de 16 millones de euros a la provincia de Cádiz. En la visita ha estado también el alcalde de Jimena, Francisco Gómez.

Concretamente los responsables de la Junta han visitado la localidad de Jimena de la Frontera donde se ha arreglado el camino forestal de San José de las Casas, estando actualmente en ejecución el de Los Arenales y el de Casilla Los Ejes. En este sentido, ha apuntado que son cerca de 360.000 euros los que ya se han destinado a estas actuaciones.

En cuanto a vías pecuarias en el municipio, se han ejecutado más de 206.000 euros en la Cañada Real de Gaucín, Cañada Real de Hinojera y la Cañada de los Ángeles, estando aún ejecución, por un importe cercano a los 115.000 euros, la Cañada Real de Manilva en sus tramos 1 y 2.

"El objetivo no es únicamente reparar los daños, sino mejorar la seguridad y la funcionalidad de infraestructuras que tienen un uso diario para muchos vecinos", han dicho los responsables de la Junta. En este sentido, la Junta ha indicado que entre las actuaciones que se han ejecutado en las vías pecuarias de Jimena están la eliminación de baches, la recuperación de cunetas, la reparación de corrimientos de tierra y la aportación de material. En el caso de La Cañada de los Ángeles también se han creado pasos de agua.

Según han explicado tanto Ros como Curtido, "se ha buscado restablecer la funcionalidad de las vías pecuarias y mejorar su comportamiento frente a futuros episodios de lluvia". En lo que respecta al resto de la comarca, también se han culminado ya, en lo referente a caminos forestales, el de Chorrosquina, Camino de la Teja, Mogealuenga y Puerto Cobalés entre Algeciras y Los Barrios.

En estos momentos están en ejecución el Camino del Rincón, también en el lote Algeciras-Los Barrios, y el camino principal de Tarifa, que conecta Puertollano con el puerto del Cabrito. En cuanto a vías pecuarias, ya han concluido los trabajos en la Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina, ha indicado la Junta.