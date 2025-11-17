La Junta señala que trabaja en coordinación con Jimena y San Martín del Tesorillo (Cádiz) en la promoción de la salud

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta ha señalado que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y los municipios de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar, continúan dando pasos en la promoción de la salud de su población.

Así, según ha explicado en una nota, para trabajar de forma coordinada ha tenido lugar una reunión en cada uno de los ayuntamientos de estas localidades, presididas por el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, junto al alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, y la concejal responsable del área de Sanidad en el Ayuntamiento de Jimena, Irene Godino.

Uno de los temas abordados en el encuentro ha sido la incorporación recientemente de la figura de la Enfermería Familiar y Comunitaria, un perfil profesional que aporta una atención integral, cercana y basada en la prevención a la ciudadanía.

En ese sentido, la Junta ha indicado que es una figura que impulsa estilos y hábitos de vida saludables, fortaleciendo el tejido comunitario y siendo un referente para los usuarios. Desde el Área Sanitaria se ha presentado a la profesional que se ha hecho cargo de estas labores en ambos municipios, de forma que sea un referente para los vecinos.

En el transcurso de las reuniones se ha tratado también sobre el impulso al proceso de elaboración del plan local de salud de cada localidad, en el marco de la Red Local de Acción en Salud de la Consejería de Sanidad. El objetivo es que cada uno de los ayuntamientos realice un análisis para detectar las necesidades de salud de su población y diseñar soluciones adaptadas a su realidad local.