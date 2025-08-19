La Junta subraya el carácter "único" de las Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz), cargado de deporte y tradición

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, al inicio del segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, ha asistido este martes al inicio del segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un evento "absolutamente internacional" que además, según ha dicho, es "único en el mundo, de excelencia" y "cargado de cultura, de deporte y de tradición".

En declaraciones a los medios desde el recinto hípico de la playa de las Piletas, Patricia del Pozo ha asegurado que esta cita constituye "uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra tierra", siendo "Marca Andalucía, Marca España y un gran atractivo para todo el mundo aquí en Andalucía".

Además, ha recordado que la Consejería de Cultura y Deporte está trabajando con la Real Sociedad de Carreras de Caballos para que se las declare como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

"Queremos mostrar al mundo que tenemos un evento único, un evento de excelencia, cargado de cultura, de deporte, de tradición, que es único en el mundo y que además en esta 180 edición que encaramos este año estamos ya en el camino del bicentenario", ha resaltado.

Patricia del Pozo ha asegurado que es "un auténtico privilegio estar hoy y apoyar desde el Gobierno de la Junta de Andalucía este evento extraordinario, único en el mundo, de las carreras más antiguas de toda Europa", que según ha dicho "son incomparables con nada".

Además, ha resaltado el que se celebren frente a "un patrimonio mundial ahí de la Uneco" como es el Parque Nacional de Doñana, subrayando además el "maravilloso paisaje, la puesta de sol y el entorno único", donde "se fusiona una tradición que se transmite de generación en generación y que está en el atlas de Andalucía como uno de nuestros grandes patrimonios inmateriales en Andalucía", ha manifestado.

Del Pozo ha señalado también que la Consejería de Turismo hace "un gran patrocinio" de estas carreras porque constituye "uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra tierra". De hecho, en esta primera jornada se disputa el Gran Premio de Andalucía, dotado con 10.200 euros en premios y patrocinada por esta Consejería, una prueba que

Por último, ha dado las gracias a la Real Sociedad de Carreras de Caballos y a todo el gran equipo que hace posible este evento, que se desarrolla "con normalidad, con naturalidad y donde todo el mundo, todas las familias, pueden disfrutar", al celebrarse en la playa, aprovechando una buena bajamar y con los bañitas propios del mes de agosto como público privilegiado.

La 180 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda continúa este martes con su segundo ciclo, que se celebrará hasta el jueves 21, y que en su primera jornada se disputan cinco pruebas con la participación de 52 equinos de pura sangre.

En total, durante los tres días que va a durar este segundo y último ciclo de este año, se llevarán a cabo hasta 13 carreras en el recinto hípico natural dispuesto en la playa de las Piletas.