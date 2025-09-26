Junta subraya que la Jornada del Día del Galeón pone en valor el papel del Puerto de Cádiz en la Ruta de la Seda

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en la presentación de la II Jornada del Día del Galeón, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de octubre en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado la II Jornada del Día del Galeón, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de octubre en Cádiz y que pone en valor "el relevante papel" del Puerto de Cádiz como puerta de llegada de la ruta de la seda.

Mercedes Colombo ha resaltado que la segunda edición de esta jornada, organizada por la Asociación de Profesores de Geografía, Historia y Arte de Andalucía Hespérides y patrocinada por la Unesco, "refrenda su consolidación", según ha recogido la Junta en una nota.

La delegada ha añadido que se trata de un evento "cargado de significado cultural e histórico", que posibilitará un año más que el público adquiera conocimientos "profundos y veraces" a través de las conferencias de expertos en el tema.

"La apuesta del Gobierno andaluz por la cultura, por nuestro patrimonio histórico y cultural, por perpetuar nuestras tradiciones es firme y rotundo y con el apoyo, un año más a esta II Jornada del Galeón la Junta de Andalucía demuestra que una de sus prioridades es la de velar, conservar preservar y difundir este patrimonio", ha dicho Colombo.

Además, ha trasladado el agradecimiento a Hespérides por el trabajo realizado durante todo este tiempo para que esta jornada sea una realidad, considerando que "esto demuestra que cuando se trabaja, cuando las administraciones nos unimos y trabajamos en colaboración público-privada se consiguen grandes retos, no solo para la ciudad de Cádiz, sino para la provincia y para Andalucía".

El diputado provincial en la Diputación, Ignacio Trujillo, ha agradecido a Hespérides la iniciativa, asegurando que desde la Diputación "mostramos nuestro apoyo a todo lo que sean costumbres, tradiciones y raíces de nuestra tierra", y apuntando que "vivimos en un mundo global donde se pierden un poco estas cosas y es fundamental saber de dónde venimos para saber a dónde vamos".

Por su parte, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha manifestado que "Cádiz no solo puede transmitir su historia, puede presumir de ella". Desde el Ayuntamiento, ha dicho, "estamos apoyando en todo este tipo de iniciativas culturales y educativas y ofrecemos la colaboración necesaria para que proyectos como este se sigan celebrando, porque son maravillosos".

A continuación, Inmaculada Gavira, delegada de la asociación Hespérides en Cádiz, ha relatado que el programa de actos de esta segunda edición cuenta con la novedad de que se celebrará en dos jornadas.

El primero de ellos, el 8 de octubre, estará dedicado a las conferencias y comunicaciones que aportarán expertos en la materia. El tema elegido es el comercio. Para ello, habrá expertos como Manuel Bustos, Natalia Maillard, Daniel Muñoz, Antonio Ortega, Santiago Saborido, Montserrat Cachero y Lola Vargas, quienes ofrecerán una amplia y específica visión del tema. Esta sesión matinal se celebrará en la Casa de Iberoamérica.

Gavira ha continuado citando que el día 9 estará dedicado al público más joven. Este año se ha convocado un concurso escolar en el que ha colaborado la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para que el alumnado conozca desde pequeño la importancia que tuvieron los galeones españoles en el mundo y en la historia.

La delegada de Hespérides en Cádiz ha subrayado que este concurso, denominado 'Del Atlántico al Pacífico: los galeones españoles', ha estado dirigido a los más jóvenes y se han recibido "más de 200 trabajos", no sólo de la provincia de Cádiz, sino también de otras provincias andaluzas como Huelva y Córdoba. Los premios de este concurso se entregarán en la Diputación de Cádiz el día 9 de octubre.

Inmaculada Gavira ha finalizado agradeciendo a todas las instituciones tanto públicas como privadas su colaboración para la celebración de estas jornadas, que se celebran simultáneamente en España (Cádiz), Méjico y Filipinas.

El Día del Galeón cuenta con el apoyo institucional de la Delegación del Gobierno de Andalucía en Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación, la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Escuela de Artesanos y la Editorial SM.