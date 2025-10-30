Junta subraya que los presupuestos de 2026 recogen "proyectos claves" para la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al subdelegado en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Hacienda, Inmaculada Olivero, en la presentación de los presupuesto de 2026 para la comarca del Campo de Gibraltar - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al subdelegado en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Hacienda, Inmaculada Olivero, han presentado los presupuestos de la administración andaluza para 2026, que recogen "proyectos claves" para el Campo de Gibraltar, reflejando con ello "el compromiso" del Gobierno andaluz con esta comarca y su desarrollo.

Entre las partidas más destacadas están las destinadas al complejo del Cobre, con 16,5 millones de euros, las obras de mejora en materia de aguas o carreteras como la A-405, que cuenta con más de cuatro millones, ha indicado la Junta en una nota.

Las cuentas ascienden a unos 534 millones de euros para el conjunto de la provincia de Cádiz, frente a los 455 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 17,3%. De esta cifra, 493 millones corresponden a partidas provincializadas en el Presupuesto, mientras que los más de 40 millones restantes provienen de partidas no provincializadas, incluidas en consejerías como Fomento, Agua o Vivienda, que permiten reforzar infraestructuras y proyectos estratégicos en toda la provincia.

Colombo ha asegurado que estos presupuestos "son realistas, serios y consolidan la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno con la provincia y con el Campo de Gibraltar", al ser unas cuentas "planificadas, sin improvisaciones, elaboradas con rigor y con visión de futuro para seguir avanzando".

En lo que respecta a las principales inversiones de cara al 2026, ha destacado "la clara apuesta" por la sanidad, con una inversión en la provincia que supera los 40,8 millones de euros. Entre los proyectos destacados en la comarca campogibraltareña están el hospital Oncohematológico de Algeciras, para el que se ha destinado una partida de 1,1 millones. A este proyecto se suman que se sacará a licitación el Centro de Salud de la Bajadilla, con 8,5 millones, o el Centro de Salud Algeciras Norte.

En cuando a Hacienda e Industria, destaca la segunda fase de la ITV de Algeciras, con más de 500.000 euros, la nueva ITV de La Línea o 4,1 millones de Trade para subvenciones a pequeñas y medianas empresas para proyectos de inversión de crecimiento y mejora de la competitividad en Andalucía.

Para el área de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las cuentas reflejan 170,8 millones de euros. Entre las partidas importantes para Algeciras hay unos 500.000 euros para las tareas de demolición previas a la construcción del Conservatorio Paco de Lucía o los 427.210 euros que se van a destinar a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

En Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural se han destinado 43 millones de euros para la provincia, con actuaciones para la comarca como los 1,2 millones para las obras de la toma flotante en el embalse de Guadarranque, los 1,8 millones para obras de construcción del terciario en Algeciras y los otros 1,8 para el terciario en La Línea.

Además, hay reflejados 6,9 millones para el convenio entre Estado, Junta y Acuaes para el saneamiento y depuración en San Roque, 579.220 euros para el aprovechamiento de los pozos del canal del Guadarranque, 124.750 euros para la primera fase de redacción de proyectos de refuerzo para la mejora y modernización de lonjas y puertos pesqueros de la provincia entre los que se encuentra el de La Atunara en La Línea, o tres millones de euros para la construcción y equipamiento de un matadero en la provincia, concretamente en Alcalá de los Gazules.

En lo que respecta a las políticas de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la delegada ha destacado que en esta área se van a invertir 2,02 millones de euros para la adecuación de las oficinas del SAE de Jimena de la Frontera y Tarifa, además de las de otras localidades de la provincia, y 389.676 euros para la reparación de cubierta y equipamiento en el Centro de Formación Punta Europa de Algeciras.

Igualmente, el Proyecto Singular de Hidrógeno Verde cuenta con una partida para 2026 de 841.158 euros.

En lo que respecta a las actuaciones en materia de Turismo, Cultura y Deporte, el montante del presupuesto en la provincia es de 11,2 millones.

En el Campo de Gibraltar se ha destinado una partida de 187.000 euros para el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia de Tarifa y hay una subvención nominativa a la Mancomunidad de Municipios para el Centro Europe Direct por 26.457 euros.

En materia de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el presupuesto para Cádiz recoge una partida de 13,5 millones de euros del programa de Ecovivienda y rehabilitación de barrios que incluye zonas como Puente Mayorga y Simón Susarte en la localidad de San Roque, o San José Artesano en Algeciras. Además, la reurbanización de la barriada de La Piñera en Algeciras cuenta con 1,8 millones de euros en el marco de la Eracis.

En lo que respecta a las carreteras, se han previsto 17,5 millones de euros para la mejora de firmes, estando entre las actuaciones la A-381, la A-405 de Jimena de la Frontera o la A-2100 entre Castellar y San Roque. La A-405 entre Jimena y Castellar cuenta con 4,4 millones de euros para la mejora de la seguridad vial entre los puntos kilométricos 32+500 y 38+500, mientras que se ha previsto 1,33 millones para la mejora de la seguridad vial en la A-383 del Polígono El Zabal, en La Línea.

Otra partida destacada es la destinada al Área Logística de la Bahía de Algeciras, que cuenta con 2,6 millones para el inicio de la segunda y tercera fase.

En materia de puertos las cuentas de 2026 reflejan 540.000 euros para la ejecución de un nuevo cerramiento del dique en el extremo sur y dragado en el puerto de la Atunara en La Línea, mientras que en transporte se avanza con 224.979 euros en el estudio implantación BRT (Bus Rápid Transit) Bahía de Algeciras.

Sobre políticas de Inclusión Social, las cuentas andaluzas cuentan para Cádiz con 21,7 millones de euros. Destaca aquí la inversión para el Complejo de Servicios Sociales de El Cobre en Algeciras, que cuentan con una partida de 16,6 millones de euros, a lo que se une 3,8 millones para el Centro de Día de Algeciras.

Los presupuestos contemplan también más de 900.000 euros en subvenciones a entidades locales para obra y equipamiento de centros de día y centros residenciales para personas mayores, 434.888 euros para el acondicionamiento de la red de Centros Participación Activa de titularidad de la Junta de Andalucía o 93.150 euros en subvenciones a entidades mercantiles de ámbito social para obra y equipamiento de centros de día y centros residenciales para personas mayores.

En Sostenibilidad y Medio Ambiente la provincia contará con inversiones de 3,9 millones de euros. Precisamente, un millón va para la adecuación y modernización del Centro de Gestión de Especies Marinas de Algeciras, y se han previsto 300.000 euros en mejora de vías pecuarias en cuatro municipios, entre ellos La Línea.

En el área de Justicia, Administración Local y Función Pública los presupuestos para Cádiz contemplan 16,4 millones de euros para la Ciudad de la Justicia de Algeciras. Las cuentas también reflejan la nueva sede judicial de La Línea y la de San Roque, para las que se han firmado ya protocolos con sus respectivos ayuntamientos.

En definitiva, la delegada ha dejado claro que "los compromisos" de este Gobierno andaluz "se van cumpliendo", y que en 2026 "se va a seguir consolidando la apuesta por el Campo de Gibraltar y por sus vecinos".