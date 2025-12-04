Más de 6.200 personas con discapacidad han participado en programas para la inserción laboral en Cádiz

Mercedes Colombo y Daniel Sánchez en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado que más de 6.200 personas con discapacidad participaron el pasado año en programas para la inserción laboral desarrollados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para fomentar su participación en el mercado laboral.

Según ha explicado la Junta en una nota, el dato se recoge en el monográfico 'Mercado de Trabajo de Personas con Discapacidad en Andalucía' publicado en el portal del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El estudio profundiza en la situación y funcionamiento del mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la comunidad, y también en la provincia de Cádiz. Muestra la realidad laboral de este colectivo, con aspectos como el perfil de las personas demandantes de empleo con discapacidad; las ocupaciones más relevantes; su participación en las políticas activas de empleo; las tasas de contratación; la movilidad laboral o las modalidades contractuales más comunes en el último año.

Según ha comentado Daniel Sánchez, "la inclusión laboral requiere de un claro compromiso público y estas políticas deben garantizar que nadie quede atrás". Para el delegado de Empleo, "invertir en la empleabilidad de estas personas significa reconocer su talento, su capacidad de aportar y su derecho a participar plenamente en la vida económica de nuestro territorio".

Según ha indicado la Junta, en 2024 el número de personas con discapacidad paradas registradas en Cádiz ascendía a 6.334, lo que representa el 5,22% del total de los parados en la provincia. La mayoría eran mujeres (54,85%) y siete de cada diez había cursado estudios secundarios. Casi dos de cada tres parados registrados de este colectivo procedían del sector servicios y el 20,41% carecía de experiencia profesional.

El monográfico recoge, además, que más de la mitad de las personas con discapacidad paradas registradas llevan más de un año demandando empleo (57,48%), diez puntos porcentuales por encima de la media provincial.

Asimismo, ha indicado que en 2024 se registraron en Cádiz 6.943 contratos a personas con discapacidad, cifra que representan el 1,88% de la contratación registrada. Según el sexo, se realizaron 4.011 contratos a hombres con discapacidad y 2.932 a mujeres, es decir, sólo dos de cada cinco de estos contratos se formalizaron con mujeres.

Además, más de la mitad de los contratos se formalizaron a trabajadores que poseían al menos estudios secundarios y cuatro de cada cinco se firmaron dentro del sector servicios. La tasa de temporalidad de los contratos registrados a personas con discapacidad es del 72%, seis puntos por encima de la tasa provincial (66,3%).