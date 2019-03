Mestre destaca la "importancia histórica "de celebrar un Consejo de Gobierno en Sanlúcar

Publicado 27/03/2019 15:53:36 CET

CÁDIZ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha valorado de manera "muy positiva que el Gobierno de Juanma Moreno decidiera celebrar el Consejo de Gobierno en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)", destacando que se trata de la primera vez que una sesión del Ejecutivo autonómico se celebra en la provincia. Así, se ha mostrado "agradecida con el apoyo ofrecido, ya que el presidente de la Junta ha puesto de manifiesto la relevancia de esta provincia".

En una nota, Mestre ha apuntado que "Juanma Moreno ha querido con este gesto dar la importancia que merece al V centenario de la primera vuelta al mundo, y además con un Consejo de Gobierno cuyo orden del día tenía un perfil eminentemente gaditano".

"Desde esta delegación se agradece al presidente y a su gobierno estas decisiones que vienen a demostrar el compromiso del nuevo Gobierno andaluz con la provincia de Cádiz, que necesita un mimo especial", ha añadido.

La delegada de la Junta en Cádiz ha señalado que las medidas y proyectos abordados en el Consejo de Gobierno "vienen a intentar ofrecer soluciones a los numerosos problemas que tiene la provincia y que el gobierno anterior no fue capaz de solucionar". "Nosotros venimos con los deberes hechos, porque no se pueden olvidar ciertos datos negativos que acompañan a la provincia y que los gobiernos anteriores no han intentado solucionar", ha añadido.

El Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 31,9 millones de euros para la concesión de fondos de rehabilitación de barriadas en la provincia de Cádiz de los 8 municipios de más de 50.000 habitantes. Corresponde al Programa de Regeneración de áreas urbanas desfavorecidas y estas actuaciones se podrán desarrollar en barriadas o zonas vulnerables de Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

Para Ana Mestre este es "un claro ejemplo de la apuesta del nuevo gobierno que está al lado de las personas que más necesitan de una Administración ágil, eficiente, diligente y sensible con los problemas de los ciudadanos.".

En cuanto al nuevo protocolo para celebrar el V Centenario de la Primera Circunnavegación, ha resaltado que esta colaboración pretende por un lado poner en marcha medidas de divulgación de este hito histórico que permitan desarrollar actividades y buscar e incentivar todo tipo de programas culturales, relacionados con el patrimonio, o bienes y recuerdos de esta gran hazaña.

"Se hará todo lo necesario para dar a conocer a la sociedad y a los más jóvenes este gran hecho que se gestó aquí, cerca de sus casas. Es fundamental para todos que seamos conscientes de lo que supuso esa gran gesta, el primer paso de la globalización", ha afirmado Mestre, que ha añadido que "hay que dar ejemplo y hacer un gran evento de esa conmemoración en el que se ponga de relieve lo que supuso no solo aquí, sino en el mundo entero".