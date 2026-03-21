Moreno presenta el proyecto del nuevo Hospital de Cádiz que contará con 782 habitaciones individuales y 330 consultas

De izquierda a derecha, el alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el acto de presentación del nuevo Hospital de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA
CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este sábado, 21 de marzo, el nuevo Hospital de Cádiz, tras haberse llevado a cabo este pasado viernes la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz para la construcción de dicho centro sanitario, el cual llegará a contra con un total de 782 habitaciones individuales y 330 consultas.
Durante su intervención, el presidente autonómico ha puesto en valor el impulso por parte del Gobierno andaluz de construir un nuevo Hospital en Cádiz, afirmando que representa "el futuro de la sanidad en la provincia". Así, ha destacado este proyecto como "uno de los más ambiciosos" desde el punto de vista sanitario tanto en Andalucía como en España, así como ha destacado que se trata de un proyecto que es "tan esperado como necesario". A su juicio, "hay que darle respuesta a la sanidad pública de Cádiz y dar un salto de calidad que reclamaba desde hace mucho tiempo".
En este sentido, Moreno ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer frente los cambios y a la necesidades de la sociedad, ya que "la cartera de servicios son más amplias, se incorporan nuevos fármacos, la población cambia y envejece más y por tanto hay unas necesidades sanitarias distintas a las que hacían hace 30 años", ha aseverado.
Asimismo, ha detallado que el centro sanitario será un nuevo hospital regional de tercer nivel asistencial tanto docente como investigador, moderno y que estará adaptado a las nuevas formas de hospitalización y de asistencia especializada, subrayando que dará respuesta a la demanda "no solamente presente, sino también a la futura", porque está diseñado con los mapas de crecimiento demográfico de la propia provincia y de la Bahía de Cádiz, y además de quer reforzará el trabajo en red con en el resto del sistema sanitario.
Al hilo, el presidente de la Junta ha señalado que el Hospital se concebirá como "un centro más ambulatorio, más resolutivo, menos dependiente de la hospitalización convencional y más centrado en el paciente". De este modo, según ha indicado, contará con todos los servicios pertinentes como son hospitales de día, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización a domicilio, telemedicina, hospital digital y atención a la cronicidad. "Una gran infraestructura perfectamente dimensionada para cubrir necesidades sanitarias no solamente a corto, sino también a medio y largo plazo, y para que cualquier gaditano tenga la mejor atención posible cerca de su casa, cuando lo necesite", ha trasladado.
782 CAMAS Y 330 CONSULTAS PARA EL NUEVO HOSPITAL
Bajo este contexto, Juanma Moreno ha precisado que, en cuanto a las dimensiones de dicha infraestructura, el hospital va a ocupar una parcela de unos 20.450 metros cuadrados, tendrá una superficie construida de unos 220.000 metros cuadrados y unos 137.000 de ellos van a ser de superficie útil. Su capacidad de crecimiento en altura podría ser hasta las 20 plantas e incluirá aparcamientos para unas 2.400 plazas.
Además, ha señalado que tendrá capacidad para unas 782 habitaciones individuales "para ofrecer algo que es fundamental en la sanidad, que es la intimidad y el comfort también del paciente y de sus familiares", es decir 782 camas entre todos los servicios, 682 de ellas de hospitalización. También dispondrá de 50 camas UCI de adultos, además de una UCI personal, pediátrica y neonatal, urgencias diferenciadas para adultos, pediátricas y obstetricias, y unas 330 consultas y módulos de pruebas funcionales entre adultos y materno infantil. Y un área quirúrgica con 25 quirófanos, entre los que habrá algunos que son híbridos y también robotizados. En cuanto a las áreas diagnósticas avanzadas, contará con radiodiagnóstico, laboratorio, medicina nuclear y radioterápia. "Todo ello con una organización orientada hacia la alta resolución, la eficiencia y la seguridad", ha valorado Moreno.
Por otro lado, ha incidido en la preparación de este centro sanitario para hacer frente a las posible catástrofes que se presenten, debido a que está adaptada y preparada para cualquier circunstancia crítica". Al respecto, Moreno ha afirmado que hay que pensar en todo y ponerse en todos los escenarios posibles, porque "es la única manera de poder anticiparse y poder estar preparados para lo que nos depare".
Por este motivo, ha remarcado que este proyecto será "la punta de lanza hacia la transformación del modelo asistencial a la que vamos". Una apuesta por "un modelo más moderno, resolutivo, humano y preparado para el futuro de la sanidad pública andaluza". Según ha asegurado el presidente de la Junta, "el futuro Hospital Regional de Cádiz será la avanzadilla de un modelo de sanidad pública evolucionado, hijo de nuestro tiempo y de nuestras capacidades tecnológicas pero que no pierde en ningún momento su razón de ser y su auténtica prioridad: ofrecer al paciente el mejor trato y servicio posible".
De igual forma, el presidente ha avanzado que este proyecto del nuevo Hospital de Cádiz va a ser asignado en los próximos días a la Unidad Aceleradora de Proyectos que tiene en marcha al Gobierno andaluz para agilizar trámites y acortar plazos de iniciativas detectadas como estratégicas y prioritarias por su valor y trascendencia. Así ocurre en este caso con el futuro complejo sanitario gaditano, cuyo proyecto quedará asignado, según ha explicado Moreno, a un 'project manager' de la Unidad que realizará a partir de ahora el seguimiento de cada uno de los hitos que debe alcanzar el proyecto hasta que sea finalmente una realidad.
MORENO: "BUSCAMOS UNA SANIDAD DE CALIDAD Y EXCELENCIA"
Por otro lado, Juanma Moreno también ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno andaluz por ofrecer a los andaluces "una sanidad que tiene que ser de excelencia y de calidad". Todo lo que hacemos, empezando por una incontestable apuesta presupuestaria, creciente cada año, está centrado en ese objetivo, pensando y diseñando para que nuestra sanidad sea orgullo también de todos los andaluces", ha aseverado.
Asimismo, el presidente andaluz ha puesto de manifiesto en la complejidad de impulsar un proyecto de esta envergadura y en la importancia de la vía andaluza: "Nosotros no tenemos que imitar a nadie porque somos Andalucía, si nos tenemos el propio estilo, no tenemos que ir detrás de nadie porque somos Andalucía y tenemos capacidades para marcar nuestro propio rumbo".
En este sentido, ha recalcado que la vía para impulsar estos proyectos es a través de la cooperación y la colaboración, además de reseñar que es importante tener un presupuesto. "Si no tuviéramos presupuesto, yo no podría hacer nada de lo que estamos hablando. No se pueden hacer oposiciones, no se pueden hacer proyectos nuevos, no se pueden hacer modificaciones. Tener estabilidad, tener presupuesto, da la posibilidad de hacer las cosas más rápidas", ha incidido.