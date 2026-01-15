Moreno reivindica la "política útil" y la colaboración entre administraciones: "Unidos llegamos mucho más lejos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en Cádiz - NACHO FRADE-EUROPA PRESS

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves la "política útil" y la colaboración entre administraciones, apuntando que "unidos llegamos mucho más lejos".

Moreno se ha pronunciado así durante su intervención en la inauguración del centro de día de Parkinson Bahía de Cádiz, donde ha querido "reivindicar esa política tranquila, serena, de cohesión, de coordinación, de cooperación y colaboración entre las distintas administraciones y que no siempre, lamentablemente, se da".

La inauguración de este centro en Cádiz, según ha dicho, es un "ejemplo más de que cuando nos unimos, somos capaces de llegar mucho más lejos y mucho más rápido al objetivo".

"Y esto vale muchísimo la pena y da pleno sentido a esa política de servicio público que he reivindicado", ha indicado Moreno, insistido en reivindicar la "política útil y de servicio a la ciudadanía".

Para Moreno, hay que celebrar que, en estos tiempos "convulsos, complejos y de tanto ruido", distintas administraciones se pongan de acuerdo en un objetivo común, como es este caso del centro de día de Parkinson Bahía de Cádiz.