"Modesta ganancia" de Andalucía de 1,2 puntos por habitante ajustado con nueva propuesta de financiación, según Fedea

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía tendría "una modesta ganancia" de 1,2 puntos por habitante ajustado de aplicarse las directrices del nuevo modelo de financiación, por cuanto pasaría de un índice de financiación por andaluz de un 95 a un 96,2, y seguiría así 3,8 puntos por debajo de la media de 100.

Es una de las conclusiones que arroja el primer análisis que ha hecho del modelo el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, que de igual forma sitúa a Andalucía entre las seis comunidades autónomas que verían mejorada su financiación por habitante.

Este trabajo se publica en la misma jornada en la que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas y donde explica las nuevas líneas del modelo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según los números que aporta Fedea, con los nuevos parámetros del modelo que plantea elevar la cesión del IRPF a un 55% desde el 50% actual y del IVA a un 56,5%, en el caso de Andalucía se traduciría en unos ingresos de 30.006 millones, de los cuales 22.722 millones serían por ingresos tributarios.

Otros 3.858 millones percibiría Andalucía en concepto de transferencias de nivelación horizontal (procedentes de los recursos aportados por otras comunidades); 3.192 millones de transferencias de nivelación vertical (procedentes del Estado); y completaría sus recursos con 234 millones del Fondo Climático.

No le contabiliza Fedea ingresos a Andalucía por el IVA de pymes, ni por statu quo ni por ajuste de valoración por competencias lingüísticas.

En su traducción a euros por habitante ajustado señala el trabajo de Fedea que Andalucía se posicionaría en 3.588 euros por habitante, cuando la media es de 3.731 euros, es decir, 143 euros por debajo de la media, un 3,8% inferior.

No cuantifica Fedea la ganancia por habitante de Andalucía, como sí hace con otras comunidades, de las que señala un aumento de 468 euros por habitante ajustado para la Región de Murcia; de 496 euros para Valencia, así como de 409 euros para la Comunidad de Madrid, de 450 euros para Baleares y destaca a Cataluña como el mayor incremento, de 507 euros por habitante.

La mejora relativa que dibuja la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la lideraría la Comunidad Valenciana con un incremento de 4,8 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 97,8, seguida de la Región de Murcia, con una subida de 4,3 puntos, pero con un índice de financiación de un 94,9, por lo que en ambos casos, al igual que en el andaluz, seguirían por debajo del límite de referencia de 100.

Cataluña se posiciona como la tercera comunidad en un crecimiento relativo, que es de 4,2 puntos, y sitúa su índice de financiación por habitante es un 106,6.

Baleares sube 2 puntos y su financiación por habitante ajustado es de un 112,5 y completa la Comunidad de Madrid el paquete de regiones que mejoran su financiación por habitante con una subida de 1,9 puntos y pasa a tener un índice de 101,5, cuando en estos momentos es un de 99,6.

Las Comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares aparecen como las tres únicas contribuyentes con el trasvase de 8.309 millones de euros, 3.975 millones y 572 millones, respectivamente.