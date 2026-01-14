Andalucía afea falta de información a Montero y ve "arbitrario" y perjudicial su modelo de financiación autonómica

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid. - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID/SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha reafirmado este miércoles el rechazo del Gobierno andaluz al modelo "arbitrario" de sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que, además, ha afeado no haber informado "claramente" sobre esta cuestión a los consejeros autonómicos del ramo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid para tratar esta iniciativa que, en opinión de la consejera, "perjudica" a Andalucía.

Así lo ha plasmado la consejera en un comunicado tras participar en esta reunión de la ministra y los responsables autonómicos de Hacienda en el que Carolina España ha incidido en señalar que el "modelo Montero nace muerto, porque se ha negociado de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone un ejercicio de deslealtad hacia los territorios, sus representantes y sus ciudadanos".

En esa línea, la también portavoz del Gobierno andaluz del PP-A ha denunciado que Montero pone al presidente Pedro Sánchez "y a su Gobierno por encima de los andaluces y del resto de los españoles", y ha reprochado que, "después de años sin años sin hacer una propuesta y perjudicar a Andalucía, la ministra de Hacienda pone ahora un modelo sobre la mesa solamente porque se acercan las elecciones andaluzas, y en Madrid el presidente Sánchez siente la presión de sus socios".

Carolina España ha tildado de "falta de respeto" y "deslealtad" con las autonomías el hecho de que se haya convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera para desgranar un modelo de financiación "y lo único que se ha hecho es presentar el 'power point' que ya presentó la ministra en rueda de prensa".

LA CONSEJERA RECLAMA DOCUMENTACIÓN A HACIENDA

En este sentido, la consejera ha pedido a María Jesús Montero que le entregue la documentación en la que se basa el cálculo del sistema, y ha criticado las "prioridades" del Ministerio, que, a juicio de Carolina España, "evidencian una clara deslealtad institucional".

"Primero se informa al independentismo, después a los medios de comunicación y, por último, a los representantes legítimos de las comunidades autónomas, a los que ni siquiera se les informa claramente", ha censurado la consejera, quien ha cargado contra la "negociación bilateral" llevada a cabo por el Gobierno central con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) "desde hace meses para elaborar el Sistema de Financiación".

En esa línea, la portavoz de la Junta ha aseverado que "la ministra es la ministra de todos los españoles, no de una parte", y "negociar de espaldas a las comunidades aquí sentadas es un desprecio a los andaluces y al conjunto de los españoles".

Asimismo, la consejera portavoz ha advertido de que Andalucía está "frontalmente en contra de cualquier modelo que limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas", y al respecto ha querido dejar claro que el Gobierno de Juanma Moreno se va a "oponer rotundamente a subir los impuestos para financiar al independentismo", así como ha descartado "obligar a los andaluces a que vuelvan a pagar por Sucesiones o Donaciones, o a subirles el IRPF".

Para Carolina España, el sistema presentado "mantiene los agravios existentes y perjudica especialmente a Andalucía, beneficiando únicamente al independentismo". "De ahí que ni los socialistas, ni algunos 'sanchistas' apoyen el modelo. Las cosas no se han hecho bien y la ministra lo sabe", ha indicado la consejera, para quien dicha propuesta "responde a un objetivo exclusivamente político: un traje a medida para beneficiar al independentismo".

MODELO "ARBITRARIO"

La consejera andaluza, además, ha calificado de "arbitrario" el modelo, pese a que la ministra lo ha tachado de "voluntario" al instar a las autonomías a adherirse a él o, por el contrario, "mantener el sistema anterior".

Carolina España ha insistido en advertir de que Andalucía no va a aceptar "un modelo opaco, injusto y negociado al margen de las comunidades autónomas", y ha puesto de relieve que "la hoy ministra se oponía, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, tanto a la ordinalidad --que es dar más financiación a las comunidades más ricas--", como a "las negociaciones bilaterales en defensa de la negociación multilateral". "De nada de aquello se acuerda ahora la ministra", ha apostillado la consejera para concluir.