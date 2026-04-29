Nieto concluye en Rota (Cádiz) la ronda para conocer de primera mano las necesidades de los partidos judiciales

José Antonio Nieto con el alcalde de Rota en los juzgados de la localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado este miércoles la sede del Tribunal de Instancia de Rota (Cádiz) con cuyo presidente, Ángel Moreira, ha mantenido un encuentro para compartir impresiones sobre la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia en el partido judicial. Nieto completa así una ronda de visitas a los 14 partidos judiciales de Cádiz y a los 85 de toda Andalucía en esta legislatura, en las que ha podido conocer de primera mano la situación de cada uno de ellos.

En una nota, la Junta ha señalado que el consejero, que ha estado acompañado por el alcalde roteño, José Javier Ruiz, y la delegada de Justicia, Ana Bertón, ha agradecido a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y a los funcionarios su "colaboración y esfuerzo" para adaptar la estructura de trabajo a la reforma estatal que ha transformado los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con secciones y servicios comunes.

En el caso de Rota, el tribunal de instancia aúna los dos juzgados mixtos existentes en una Sección Civil y de Instrucción con dos plazas de jueces y una Oficina Judicial integrada por 15 funcionarios en total, tras la incorporación de una plaza más para adecuar a la plantilla al nuevo modelo, que incluye cuatro gestores procesales, siete tramitadores y cuatro auxilios judiciales.

En este sentido, la Junta ha explicado que también ha sido necesario reordenar el personal en el espacio, en coordinación con los profesionales conforme a sus demandas y necesidades. La sede judicial de Rota es un edificio de dos plantas más sótano (1.206 metros cuadrados) propiedad de la Junta, que cuenta con calabozos insonorizados, una sala de espera para víctimas de violencia de género, entre otros servicios.

Por su parte, el alcalde ha agradecido su visita al consejero y ha coincidido con Nieto en destacar el buen funcionamiento del servicio de Justicia en la localidad gracias a "la gran labor de los funcionarios", al tiempo que ha tendido la mano del Gobierno local a la Consejería para la mejora continua de la atención a la ciudadanía.