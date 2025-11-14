La novelista Laura Fernández cierra el lunes en Cádiz el ciclo 'La realidad como distopía'

Archivo - La escritora Laura Fernández en el Sant Jordi 2022 en Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, va a concluir en Cádiz el ciclo 'La realidad como distopía', con la novelista Laura Fernández como última invitada.

El ciclo explora la ciencia ficción y las distopías en la literatura, campo que conoce bien Fernández, galardonada con el premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021, ha informado la Junta en una nota.

La charla será moderada por Pablo Aguilar de la Cruz, alumno de máster del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la UCA, y tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 19,00 horas en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

'La realidad como distopía' es fruto de la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Carlos Edmundo de Ory y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Se ha compuesto de cuatro citas programadas en octubre y noviembre para sumergir a los lectores y lectoras en el mundo de la ciencia ficción y las distopías y los mundos imaginarios, de la mano de grandes nombres del género. Por Cádiz han pasado Felipe Benítez Reyes, Belén Gopegui y Sara Barquinero.

Laura Fernández es periodista, crítica literaria y musical y autora de seis novelas. La primera de ellas se titula 'Bienvenidos a Welcome', le sigue 'La chica Zombie', 'El Show de Grossman' y 'Connerland'. La más reciente es 'La señora Potter no es exactamente Santa Claus', galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021, el Premio Finestres de Narrativa y Mejor Libro de Ficción de 2021 por los libreros.

Algunas de sus influencias son Philip K Dick, Terry Pratchett y Stephen King. Además, ha escrito el ensayo 'Hay un monstruo en el lago', en el que muestra la delgada línea que existe entre realidad y ficción. Este año 2025 ha publicado 'Dos tardes con Jules Verne'.