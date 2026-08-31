La nueva depuradora de Puerto Real (Cádiz) estará lista antes de final de 2026, tras 15,5 millones de inversión

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, en una visita a las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en agosto de 2024. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la próxima puesta en marcha de la línea de fangos de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, una actuación estratégica que cuenta con una inversión de más de 15,5 millones de euros y que estará completamente finalizada y lista para dar servicio antes de que concluya el año 2026.

La línea de agua de la nueva depuradora se encuentra ya en servicio desde diciembre de 2025 y, con la puesta en marcha de esta segunda y última entrega parcial, se completará una infraestructura diseñada con criterios de eficiencia energética y para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad de los vertidos, ha indicado la Junta en una nota.

La nueva EDAR dará servicio a una población equivalente de 100.000 habitantes y tendrá capacidad para depurar hasta 15.000 metros cúbicos de aguas residuales al día.

Actualmente, los trabajos ejecutados representan más del 86% de la inversión total. La previsión es concluir materialmente las obras durante el mes de septiembre para iniciar posteriormente el periodo de puesta en marcha y pruebas de la línea de fangos, de forma que la totalidad de la actuación quede finalizada en noviembre de 2026.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales urbanas de Puerto Real y de las procedentes de los polígonos industriales de El Trocadero y Río San Pedro.

Además de la línea de agua y de fangos, la instalación cuenta con una línea de biogás y un sistema de desodorización mediante torres de carbón activo.