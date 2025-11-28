La nueva oficina de empleo de Barbate (Cádiz) abrirá sus puertas el 9 de diciembre tras una inversión de 430.000 euros

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez Román, en la nueva oficina del SAE de Barbate, que estará operativa el próximo 9 de diciembre. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha anunciado este viernes que la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la localidad de Barbate estará operativa atendiendo al público desde el próximo 9 de diciembre a las 12,00 horas.

Las obras han tenido un coste de 432.403,18 euros, de los cuales, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sufragado a través de los Fondos del Plan Renove, un total de 342.160 euros, y el resto los ha aportado el SAE, ha detallado la Junta en una nota.

De esta manera, el último día de atención al público en la actual oficina del SAE, ubicada en la calle Crucero Canarias, será el próximo miércoles 3 de diciembre a las 14,00 horas.

El equipo de la nueva oficina está compuesto por diez trabajadores, tres del SEPE y siete del SAE.

Como se ha detallado, el volumen de citas generadas en las oficinas de empleo de Barbate durante el año 2024 superaron las 6.500 y la duración de las citas atendidas tuvieron una duración media de 26 minutos.

En el mes de octubre pasado, había en Barbate casi 5.000 demandantes de empleo, de los cuales, parados registrados fueron 2.120, 810 hombres y 1.310 mujeres. En la actualidad hay abiertos en la localidad 259 itinerarios de orientación.

El delegado territorial de Empleo ha destacado la importancia del traslado de oficina a esta nueva infraestructura "por lo que representa para la ciudadanía de Barbate", ya que "queremos que cada persona que acuda al SAE encuentre un espacio cómodo, funcional y preparado para acompañarla en su búsqueda activa de empleo y en su desarrollo profesional", ha argumentado.

En el mismo sentido, ha señalado la mejora que supone este cambio, no solo para los demandantes sino también para las empresas de la zona, "afianzando con ello nuestro compromiso en seguir modernizando y fortaleciendo la atención y la red de oficinas del SAE de la provincia".