Las obras de recuperación del puente de Toleta en Puerto Serrano (Cádiz) alcanzan el 60% de ejecución

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, en una visita al puente de Toleta en Puerto Serrano, donde se acometen obras de recuperación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, ha visitado el puente de Toleta en Puerto Serrano, una de las infraestructuras dañadas por el tren de borrascas del pasado invierno donde la Junta está invirtiendo 393.000 euros en su recuperación, y cuyas obran alcanzan ya el 60% de ejecución.

Moreno ha podido comprobar el avance de las obras de emergencia que está desarrollando la Consejería para recuperar este enclave del río Guadalete, en compañía del alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, y miembros de la corporación local y del equipo técnico.

Los trabajos, que contemplan la reconstrucción del terraplén de acceso y el refuerzo del cauce en este término municipal, se encuentran al 60% de su desarrollo tras concluir la fase que ha requerido más tiempo de ejecución, centrada en las armaduras del marco de hormigón en un puente colapsado por la sucesión de borrascas.

Las labores de emergencia en el entorno del puente, enmarcadas en el Plan Andalucía Actúa, comenzaron este año con la retirada de vegetación de tapones de residuos y sedimentos. Posteriormente, se inició la reposición del puente con la preparación del terreno para la cimentación de la obra de paso, para continuar trabajando en esta infraestructura.

Según ha explicado el delegado territorial de esta Consejería, las obras avanzan a buen ritmo para poder concluir "este otoño" y que esta infraestructura, que resultó dañada con los temporales, esté reestablecida por completo. Asimismo, ha destacado "el compromiso" de la Junta de Andalucía para desarrollar estos trabajos de emergencia en la provincia y devolver la normalidad a las zonas afectadas por las borrascas.

Para hacer frente a los daños en el puente de Toleta, la actuación que se está ejecutando contempla la recuperación de la rampa de acceso y la reposición de la conexión del camino en la margen norte.

Para ello se emplea una obra de paso inferior adosada al estribo del puente de unos 8 metros de longitud y 2,5 metros de altura que permita el flujo del agua sin comprometer la funcionalidad del puente. El final de la rampa consiste en un terraplén que conecte con el camino, reforzado mediante escolleras de piedra.

Estas actuaciones se enmarcan en un conjunto más amplio de trabajos que incluye el saneamiento hidrológico y ambiental de residuos arrastrados, el tratamiento de la vegetación derribada, la estabilización de taludes, la reparación de infraestructuras de drenaje transversal y la reposición de vegetación de ribera con especies autóctonas en el río Guadalete.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, Andalucía sufrió una sucesión de borrascas que dejó registros pluviométricos excepcionales, concentrados especialmente entre finales de enero y principios de febrero.

El desbordamiento extraordinario de cauces provocado por este episodio generó una serie de daños en el dominio público hidráulico, erosionando márgenes y taludes, provocando caídas de árboles y arrastres de vegetación de ribera y depositando grandes volúmenes de sedimentos y tapones de vegetación, reduciendo de forma generalizada la capacidad de desagüe de ríos y arroyos.

Ante esta situación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha acometido su reparación mediante la tramitación de emergencia, a través de un plan de actuación para la reparación de cauces e infraestructuras hidráulicas dañadas.

En la provincia de Cádiz, uno de los puntos gravemente afectados por la crecida extraordinaria del río Guadalete fue el puente de Toleta, que sufrió un colapso estructural completo, además de producirse la desaparición del terraplén que conectaba su tablero con el camino en la margen norte, dejando la infraestructura totalmente inutilizada y sin posibilidad de tránsito seguro.

Esta situación provocó desalojo preventivo de vecinos afectados y el corte del acceso al puente, que ha permanecido cerrado y señalizado por razones de seguridad ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Esta infraestructura constituye un enlace funcional entre el núcleo de Puerto Serrano y la carretera A-8127. Su recuperación, además de restablecer la movilidad de vecinos y explotaciones agrícolas de la zona, resulta necesaria para devolver al Guadalete su capacidad de desagüe en este tramo y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos ante episodios de lluvia intensa.