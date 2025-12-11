Un óleo sobre la apicultura en Tarifa gana el concurso de arte del Parque Natural del Estrecho (Cádiz)

Foto de familia con las ganadoras de la cuarta edición del concurso Un Parque con Arte, una iniciativa de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El óleo sobre lienzo titulado 'La Apicultura de Tarifa', de Encarnación Lebrero, ha sido el ganador de la cuarta edición del concurso Un Parque con Arte, una iniciativa de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz para seguir acercando a la población la riqueza ambiental y cultural del Parque Natural del Estrecho, en la provincia de Cádiz.

El segundo y tercer puesto del certamen ha sido para el mixto/collage 'El atún enredao', de Marga Guinea, y la fotografía 'Transición', de Margarita Salguero, respectivamente, ha detallado la Junta en una nota.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto a los concejales de Algeciras y de Tarifa Javier Vázquez y Ricardo Silva, respectivamente, han asistido a la entrega de premios de esta edición, en la que han participado un total de 26 las obras.

El jurado, compuesto por Jorge Serradilla, director del Parque Natural del Estrecho; Pepe Barroso, del Instituto de Estudios Campogibraltareños; y Manuela Puerta y Nicolás Espintapájaros, pintores naturalistas del Estrecho, ha seleccionado diez para que conformen una exposición que puede ser visitada en el Museo Municipal de Algeciras hasta el próximo 31 de diciembre.

De este modo, junto a los trabajos de los tres ganadores estarán expuestos hasta finales de mes las obras de Daniel Díaz, Benedicto Martínez, Ireneo Ruiz, Pilar López, Miguel Fernández, Ana María Paz Baro y José María Rodríguez.

La entrega de premios se ha llevado a cabo en el Museo Municipal de Algeciras. Los ganadores de esta edición han recibido un diploma y, en el caso de Encarnación Lebrero, que ha logrado el primer puesto, ha sido premiada con un vale regalo de 100 euros para adquisición de material de Bellas Artes en la tienda Taracea-Bellas Artes en Algeciras, tienda especializada en material de este tipo.

En cuanto a Marga Guinea y Margarita Salguero, que han obtenido el segundo y tercero, se les ha premiado con un almuerzo o cena para dos personas en el restaurante Punta Getares de Algeciras y un alojamiento para dos personas en el hotel El Rancho de Tarifa, respectivamente.

El subdelegado Javier Ros ha destacado la importancia de este tipo de concursos, que "ayudan a seguir difundiendo esa joya natural con la que contamos en el Campo de Gibraltar", un parque natural de casi 19.000 hectáreas que cuenta "con grandes valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales".

Por su parte, Javier Vázquez ha agradecido a la Junta que acerque a Algeciras iniciativas que vinculan la sostenibilidad con la cultura, destacando la calidad de los trabajos que podrán visitarse en el Museo Municipal hasta final de mes.

Asimismo, ha subrayado que propuestas como este concurso "contribuyen a acercar a la ciudadanía, a través del arte, la importancia de preservar estos los parques naturales para las generaciones futuras, pues estos espacios son un recurso estratégico para el desarrollo sostenible".