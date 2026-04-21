Prado del Rey (Cádiz) acoge una jornada informativa sobre ayudas de empleo para autónomos y agricultores

Daniel Sánchez en la jornada informativa sobre ayudas de Empleo para autónomos y agricultores en Prado del Rey. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRADO DEL REY (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, ha participado en unas jornadas informativas celebradas en Prado del Rey dirigidas a autónomos y agricultores de la zona, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Vanesa Beltrán, donde se ha trasladado información general sobre las distintas líneas de apoyo disponibles para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, especialmente en municipios afectados por recientes circunstancias adversas derivadas del tren de borrascas.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la jornada se han explicado de forma técnica los requisitos de acceso, los perfiles de beneficiarios, como personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, así como los principales criterios vinculados al mantenimiento de la actividad y del empleo.

Asimismo, se ha informado sobre los procedimientos de solicitud, que se realizan por vía telemática, y los plazos establecidos en la convocatoria abierta. Las líneas 1 y 2 podrán solicitarse hasta el 30 de junio, mientras que la línea 3 permanecerá activa hasta el 5 de octubre.

La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva y su tramitación se realizará de forma íntegramente electrónica mediante procedimientos automatizados, ha recordado la Junta, que ha añadido que el pago de la subvención se efectuará en un único abono del 100% del importe concedido.

Finalmente, ha señalado que estas sesiones tienen como objetivo facilitar a los profesionales de la zona una visión de los recursos existentes, resolviendo dudas prácticas y favoreciendo que puedan acogerse, en su caso, a las medidas habilitadas para apoyar su actividad.