Profesionales de Hematología y Hemoterapia en Cádiz se reúnen para la implantación del programa de manejo de la anemia

Profesionales de Hematología y Hemoterapia reunidos en Jerez para la implantación del programa de manejo de la anemia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz ha celebrado una reunión de trabajo para presentar el programa de Patient Blood Management (PBM) y analizar su posible implantación en el ámbito provincial y ha contado con la participación de profesionales de Hematología y Hemoterapia, así como de otros servicios implicados en el manejo clínico de estos pacientes.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la sesión se han expuesto los fundamentos del modelo PBM, basado en la optimización del manejo de la anemia y de la hemostasia, así como en el uso adecuado de los componentes sanguíneos. Asimismo, se han abordado las líneas de trabajo y los pasos necesarios para su posible desarrollo en los centros hospitalarios de la provincia.

Como continuación de este encuentro, según la Junta, está previsto mantener reuniones específicas en los distintos hospitales, con la participación de los servicios implicados --entre ellos Hematología, Anestesia, Cirugía y Medicina Interna-- para analizar la situación de partida y valorar las actuaciones a desarrollar en cada centro.

El modelo PBM está respaldado por recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, que lo consideran un enfoque adecuado para el manejo de la anemia y la optimización del uso de la sangre del paciente.

La Junta ha explicado que este abordaje se estructura en tres ámbitos principales: el diagnóstico y tratamiento precoz de la anemia; la reducción de la pérdida de sangre en procedimientos médicos mediante medidas preventivas y técnicas específicas; y la optimización de la tolerancia del paciente a la anemia, incluyendo estrategias de transfusión ajustadas a la situación clínica.