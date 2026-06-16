Profesionales sanitarios de Puerto Real (Cádiz) impartirán un taller integral sobre menopausia

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PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Profesionales sanitarios del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda en Puerto Real, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Cádiz, van a impartir un taller integral con el lema 'Menopausia: conocerte, tu mejor tratamiento'.

La actividad se desarrollará en dos días y va dirigido a visibilizar, normalizar y ofrecer herramientas clave para afrontar la etapa de la menopausia desde el bienestar y el autocuidado, ha indicado la Junta en una nota.

Como novedad de estas jornadas se ha resaltado su enfoque multidisciplinar. Para ofrecer una visión "completa y rigurosa", el taller contará con la intervención de un equipo diverso de profesionales de la salud, entre los que se incluyen matronas, fisioterapeutas, personal de enfermería, enfermería comunitaria y profesionales de la medicina.

Este abordaje conjunto permitirá tratar la menopausia no como una enfermedad, sino como "una etapa vital que requiere atención tanto física como emocional y social". Por ello, más allá del asesoramiento clínico, la organización ha destacado que uno de los pilares fundamentales de este encuentro es "el valor humano".

Las sesiones están diseñadas para crear un espacio seguro donde las asistentes puedan compartir sus vivencias, sentir el respaldo de un grupo de ayuda mutua y encontrar una comprensión colectiva que a menudo falta en el día a día.

El programa se dividirá en dos sesiones clave, que se celebrarán en el Centro Cívico Ciudad Abierta de Puerto Real en horario de mañana.

La primera de ellas tendrá lugar este miércoles 17 de junio a las 10,30 horas y estará centrada en áreas fundamentales como la fisioterapia, la sexualidad, la autoestima y el autoconcepto, propiciando ese clima de confianza y empatía grupal.

El miércoles 24 de junio a las 10,30 horas será la segunda sesión, que se focalizará en los síntomas físicos, tratamientos y mitos, aportando evidencia científica para desmentir falsas creencias y resolver dudas en común.

La inscripción para asistir a este taller es totalmente gratuita. Las personas interesadas pueden reservar su plaza escaneando el código QR del cartel oficial o enviando un mensaje de WhatsApp a cualquiera de los siguientes números de teléfono habilitados: 646 44 75 78 o 616 07 08 01.