La provincia de Cádiz mantiene tendencia estable en siniestralidad laboral según la Junta

Reunión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha presidido esta semana una nueva sesión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL), donde se analizaron los datos de siniestralidad laboral correspondientes al período de enero a septiembre de 2025, comparándolos con el mismo período de 2024, así como la actuación inspectora entre enero y octubre, los accidentes mortales y la situación de las enfermedades profesionales, concluyendo que la provincia mantiene una tendencia estable de siniestralidad laboral.

La Junta ha recordado que este órgano reúne a los principales agentes implicados en la seguridad y salud laboral la Delegación Territorial con competencias en Salud, la Inspección de Trabajo, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), los sindicatos UGT y CCOO, así como personal técnico del Centro de Prevención y de la Delegación Territorial.

Según los datos presentados, la evolución global de la siniestralidad mantiene una tendencia estable, con una caída del 1,63% en términos totales, en un contexto de incremento de la afiliación media, que en septiembre de 2025 alcanzó las 404.861 personas, frente a 395.751 en septiembre de 2024.

Los accidentes leves disminuyen ligeramente (un 1,70% menos), mientras que los accidentes graves aumentan un 9,09%, representando un patrón de riesgo que "exige especial atención". Por su parte, los accidentes mortales registran un descenso del 27,27% si se incluyen los casos in itinere.

Por sectores económicos, según la Junta, se observa una mejora general, destacando la construcción con una reducción de su índice de incidencia del 8,34%, aunque sigue siendo el sector con mayor siniestralidad. La agricultura disminuye su incidencia en un 3,76% y los servicios en un 2,91%.

En cuanto al sexo, los hombres experimentan un descenso global de accidentes del 4,76%, mientras que las mujeres presentan un incremento leve de 0,10%, con un aumento especialmente significativo en agricultura del 36,40%.

La Inspección de Trabajo ha detectado además una "gran carencia" de formación en el sector de la construcción, así como la necesidad de prevención de accidentes de caída de altura que, aunque en la mayoría de las casos han sido leves, podían haber resultado graves o incluso mortales.

La Junta ha recordado que el Centro de Prevención continúa desarrollando programas específicos para afrontar riesgos concretos. Así, el programa Alerta Accidente está destinado a empresas que han sufrido al menos un accidente grave por caída de altura, ofreciendo acompañamiento técnico durante un año, con diagnóstico, implantación de medidas correctivas y seguimiento mediante visitas y reuniones.

En el ámbito de enfermedades profesionales, se registra un aumento del 9,8% respecto a 2024, con un crecimiento significativo en hombres (un 44,9% más) y un descenso en mujeres (un 10,8% menos). Porsu parte, las enfermedades sin baja aumentan un 52,8%, reflejando una mayor detección o exposición a tareas repetitivas.

En este sentido, la Junta ha señalado que la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 incluye como objetivo mejorar la prevención de enfermedades profesionales. Con este fin, el pasado 11 de noviembre se celebró una jornada técnica sobre silicosis, analizando la exposición a sílice cristalina desde diferentes perspectivas con expertos en medicina y prevención.

Finalmente, ha señalado que el Centro de Prevención ha reforzado su estructura con la incorporación de cuatro médicos del trabajo, frente a uno en 2024, la nueva jefatura del Área de Promoción y Estudios, y un nuevo técnico habilitado, aumentando el equipo a cuatro, lo que permitirá incrementar las inspecciones anuales de 720 a 960.

Para Daniel Sánchez, "la prevención de riesgos laborales no puede limitarse al cumplimiento formal de las normas y requiere continua vigilancia, concienciación y formación, sobre todo en sectores como la construcción". "La combinación de programas específicos, jornadas técnicas y refuerzo de recursos humanos nos permite avanzar en la reducción de riesgos y proteger mejor a los trabajadores", ha concluido.