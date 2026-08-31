Reabren al baño tres de las cinco playas de Cádiz cerradas la semana pasada por presencia de bacterias

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha levantado la prohibición del baño en las playas gaditanas de Aculadero-Puerto Sherry, en el término municipal de El Puerto de Santa María; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en Rota, cerradas desde la semana pasada, después de que los resultados analíticos de los muestreos de seguimiento --realizados los días 27 y 28 de agosto por el dispositivo de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía-- hayan indicado que se han restablecido los niveles de calidad en la concentración de los indicadores analizados, Escherichia coli (E.coli) y enterococos.

En un comunicado, la Delegación Territorial ha señalado que mantiene la prohibición de baño en la playa de Micaela, en Chipiona, en la que la concentración de los parámetros microbiológicos es superior a lo establecido para garantizar la calidad de las aguas de baño y, por tanto, puede suponer un riesgo para la salud de los bañistas.

Además ha modificado el nivel de prevención en la playa de Fuentebravía, también en El Puerto de Santa María, pasando de una prohibición temporal a una recomendación de no baño, al haberse reducido la concentración de los indicadores anteriores, sin alcanzar aún niveles de calidad suficiente.

Esta decisión, adoptada para la protección de la salud de los bañistas, ya ha sido trasladada al Ayuntamiento de Chipiona para que mantenga la señalización de la prohibición del baño en las inmediaciones de la zona afectada hasta que se comunique por parte de Sanidad la desaparición del riesgo sanitario.

El Consistorio chipionero también tiene que facilitar a los usuarios de las aguas de baño la información de las causas que han originado esta situación y adoptar las medidas correctoras necesarias para establecer los niveles habituales de concentración delos parámetros microbiológicos alterados.

La Delegación Territorial ha tomado nuevas muestras del agua de estas playas al objeto de observar la evolución de la contaminación existentes y procederá a revocar esta prohibición de baño cuando los valores de los parámetros indiquen que ya no existe riesgo sanitario para el baño y se hayan subsanado las causas que lo han motivado. El miércoles se conocerán los resultados de estos nuevos análisis.

Los ayuntamientos de El Puerto de Santa María, Rota y Puerto Real, afectados por la decisión de prohibir el baño adoptada el pasado jueves, han sido informados del levantamiento de la prohibición.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias emite quincenalmente, durante la temporada alta de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, un informe sobre las aguas de las 304 zonas de baño de Andalucía, 278 marítimas y 26 continentales.