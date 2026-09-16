La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez (Cádiz) celebra la XX Copa del Rey Doma Vaquera del 17 al 20 de septiembre

Archivo - Jinetes y caballos en la Real Escuela de Jerez durante un concurso de doma clásica internacional. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, celebrará del 17 al 20 de septiembre la XX Copa de SM El Rey de Doma Vaquera.

Las instalaciones de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerán durante esos días a los 130 binomios que participarán en este concurso, con 32 de ellos en la categoría absoluta, como ha detallado la Real Escuela en una nota.

Además, habrá diez binomios en cada una de las categorías de caballos jóvenes y otros diez en cada una de las categorías territoriales.

El concurso se desarrollará en la pista exterior del Recreo de las Cadenas, en la que se han habilitado 2.500 localidades, en previsión de la cantidad de visitantes que se espera a lo largo de los cuatro días.

Así, el jueves por la mañana se celebrará la prueba de 4 y 5 años, y por la tarde, la de 6 años, Intermedia, Jóvenes jinetes y Juvenil 1. El viernes dará comienzo con Juveniles 0, Infantiles y Alevines, para dar paso por la tarde al absoluto, el cual continuará el sábado por la tarde noche.

Finalmente, el domingo 20 de septiembre, en horario de 11,30 horas a 14,30 horas, llegará la jornada de la final con el Gran Premio como broche de oro de la Copa, en el que participarán 15 binomios de la categoría absoluta. A continuación, se realizará la entrega de premios.

Durante las clasificatorias absolutas habrá música de flamenco en directo a cargo de Fran Valero y Laura Marchena, que amenizarán la competición. Además, el público asistente contará con un servicio de catering en una carpa situada en los jardines y diferentes stands comerciales donde poder adquirir productos de merchandising.

También se ha recordado que este viernes, coincidiendo con la competición, el Ayuntamiento de Jerez ha organizado una Parada Hípica con caballos de la Real Escuela, que recorrerá las calles más emblemáticas de la ciudad.

Este desfile partirá del Parque González Hontoria a las 19,00 horas y llegará a la Real Escuela, donde, en la pista habilitada para el concurso, se irán presentando todas y cada una de las unidades participantes.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha invitado a los aficionados que atrae esta disciplina, catalogada como BIC por la Junta de Andalucía, a "disfrutar" de una nueva edición de la Copa del Rey.

Gavira ha destacado que "el mundo del caballo forma parte de la identidad de Andalucía y constituye uno de esos elementos que nos hacen únicos y nos diferencian de otros destinos", por lo que ha defendido la importancia de "aprovechar todo el potencial de nuestra tradición ecuestre como atractivo turístico, capaz de generar actividad económica y empleo y de llevar visitantes a nuestros territorios, siempre preservando su identidad".

El precio de las entradas será de 17 euros por persona para el jueves 17, viernes 18 y sábado 19, y, para el domingo, de 27 euros.

Todas ellas podrán ser adquiridas también a través de la página web de la Real Escuela, y los horarios y resultados podrán ser consultados en www.equipe.com.