La Real Escuela inicia el 30 de enero en Jerez la primera de las diez conferencias de un ciclo sobre el caballo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha concretado la nueva programación de diez conferencias que serán impartidas a lo largo de este 2026 bajo el lema 'Aula Abierta: el caballo hoy: ciencia, gestión y decisión', y que se iniciará el próximo 30 de enero con la primera de ellas en sus instalaciones ubicadas en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Tras la acogida del año pasado, la entidad ha decidido continuar con el programa, que va dirigido a técnicos del sector equino, ganaderos, jinetes, aficionados y alumnos universitarios del grado en Ingeniería Agrícola y del Máster en Ingeniería Agronómica, ha indicado la Junta en una nota.

La actividad ha sido propuesta para que el alumnado universitario pueda obtener el reconocimiento académico en los títulos de grado de la Universidad de Sevilla, en concreto 0,5 créditos ECTS, algo que como se ha apuntado está pendiente de la autorización pertinente.

Durante 2026 serán diez los seminarios impartidos por expertos reconocidos del sector, teniendo lugar la primera sesión el viernes 30 de enero a las 13,00 horas bajo el título 'Gestionar la Excelencia: el Libro Genealógico del Pura Raza Española'. Esta formación correrá a cargo de la directora del Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española, Arancha Rodríguez Sainz de los Terreros.

Toda persona interesada en participar en dicha actividad deberá inscribirse descargándose la solicitud la web de la Real Escuela, para posteriormente enviarla debidamente cumplimentada a formacion@realescuela.org. Las plazas son limitadas y la admisión se realizará por orden de confirmación.

Las conferencias estarán coordinadas por la catedrática de la Universidad de Sevilla, María Mercedes Valera Córdoba, y por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera.

La acción, que está coorganizada por la Real Escuela y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Equinotecnia (SEDE) y el grupo de investigación Meragem.