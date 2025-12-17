Rehabilitada la Torre Campanario de la Iglesia San Juan de Dios en Cádiz con una ayuda de 170.000 euros de la Junta

Torre Campanario de la Iglesia San Juan de Dios de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado la Torre Campanario de la Iglesia de San Juan de Dios, de la capital, tras las obras de rehabilitación que se ha llevado a cabo gracias a la subvención de carácter excepcional, que la Consejería de Cultura y Deporte concedió a la Hermandad de la Caridad, titular del templo, de 170.000 euros destinada a preservar este bien cultural.

Según ha explicado la Junta en una nota, la ayuda, enmarcada dentro de la conservación del inmueble de carácter religioso, se ha destinado a la rehabilitación de este campanario que requería una actuación inmediata para frenar su deterioro.

Mercedes Colombo ha subrayado que "creíamos que esta obra de rehabilitación era un compromiso cultural importante para la ciudad de Cádiz". "La actuación que se ha realizado supone una mejora en el templo, a través de la Hermandad de la Caridad, lo que refrenda esa apuesta importante que está haciendo el Gobierno andaluz para contribuir a la conservación de los espacios históricos y culturales de nuestra provincia", ha añadido.

La delegada ha asegurado que la restauración del campanario de la Iglesia San Juan de Dios supone la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, ya que acogió el antiguo hospital de San Juan de Dios y ha estado presente en los acontecimientos más importantes de Cádiz desde el siglo XVI. La delegada, ha informado también sobre el remate y la campana, que ya están terminados, pendientes solo de su colocación.