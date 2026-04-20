Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cádiz presentan sus proyectos tras acabar su periodo formativo

Foto de familia de residentes de Cádiz que han expuesto sus trabajos de investigación tras finalizar sus prácticas formativas en centros sanitarios de la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria han participado este lunes en unas jornadas de investigación con el objetivo de que estos especialistas en formación presentasen los trabajos de investigación que han desarrollado a lo largo del periodo formativo que ahora finalizan.

El encuentro está impulsado por la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Cádiz, donde se ha celebrado, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, se han presentado tres trabajos, dos por el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda y uno por las áreas de gestión sanitaria de Campo de Gibraltar Oeste y Este.

En ese sentido, se ha detallado que 'Prevalencia de la enfermedad arterial periférica mediante método oscilométrico en pacientes diabéticos en cinco centros de salud' es un trabajo de María Pérez, Ainhoa Domingo, Rocío Galea, Sofía Álvarez e Inés Diz, residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de Olivillo y La Laguna, en Cádiz, de Doctor Cayetano Roldán de San Fernando, de Doctor Federico Rubio de El Puerto, y de Ribera del Muelle de Puerto Real.

Por su parte, cinco residentes de los centros de salud Doctor Joaquín Pece de San Fernando, Chiclana-El Lugar, Puerto Sur en El Puerto, Loreto en Cádiz y Casines en Puerto Real --Ana Carmen de Ramos, Laura Lobon, Belen Crespo, Antonio Llamas y Laura Rosety, respectivamente-- han expuesto una descripción del perfil, características sociosanitarias y necesidades percibidas en los cuidadores informales del Distrito.

Por parte de las áreas de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Este y Oeste, los centros de salud La Velada de La Línea y Algeciras Norte, de la mano de María del Carmen Martín y Monica Santamaría, respectivamente, han presentado un análisis de participación y eficacia del Programa de Detección del Cáncer de Colon en diferentes zona de la comarca campogibraltareña.

Los trabajos que los especialistas traen a estas jornadas están muy relacionados con la realidad asistencial de la Atención Primaria y su reflejo en las necesidades de salud de la población.

La provincia de Cádiz cuenta con las Unidades Docentes Multirofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, y de las áreas sanitarias del Campo de Gibraltar.

Los residentes de Enfermería de estas unidades tienen un periodo de formación de dos años, mientras que los de Medicina Familiar y Comunitaria es de cuatro años.

El próximo 5 de mayo será el turno de los residentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la provincia para presentar sus trabajos de fin de residencia en un acto que tendrá lugar en la Facultad de Medicina de Cádiz, impulsado por el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda a través de su Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria.

La cita ha contado con la presencia de la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, el presidente del Colegio de Enfermería, Rafael Campos, la gerente del Distrito, Sira Morales, Inmaculada Ramón y Juan Antonio Serván, y la jefa de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria y responsable de la Unidad de Formación Continuada del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, Isabel Bermúdez.