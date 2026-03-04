El SAE enseña sus servicios con un estand en el Salón de Formación y Empleo de San Roque (Cádiz)

Estand del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la III edición del Salón de Formación y Empleo celebrado en la Plaza de las Constituciones de San Roque (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) está participando con un estand en la III edición del Salón de Formación y Empleo celebrado en la Plaza de las Constituciones de San Roque (Cádiz), consolidando su compromiso con el empleo en el Campo de Gibraltar y acercando con ello sus servicios al tejido empresarial y a las personas demandantes de empleo.

El encuentro, organizado por la Agencia Municipal de Desarrollo Económico y Local (Amdel) del Ayuntamiento de San Roque, ha reunido a más de 60 mostradores de diferentes empresas y entidades de la comarca, ha indicado la Junta en una nota.

Durante este miércoles y el jueves 5 de marzo, el personal técnico del SAE ofrece asesoramiento especializado a empresas sobre el nuevo procedimiento de gestión de ofertas a través de la nueva web del organismo, explicando además las ventajas del modelo digitalizado, la simplificación de trámites y la mejora en la adecuación entre perfiles profesionales y necesidades empresariales.

Esta labor permite resolver dudas y fomentar el uso de las herramientas digitales como canal ágil y eficaz de intermediación.

De forma paralela, se está atendiendo a personas desempleadas, jóvenes titulados, alumnado de Formación Profesional y trabajadores en búsqueda activa, informando sobre el nuevo modelo de intermediación, el uso de la web y de la App del SAE, así como sobre las ofertas más destacadas publicadas en saempleo.es.

Asimismo, se está difundiendo información relativa a oportunidades de movilidad laboral en Europa a través de la Red Eures, ampliando las posibilidades de inserción profesional en el ámbito comunitario.

En esta edición el SAE ha puesto a disposición de las personas asistentes su proyecto de simulador de realidad virtual para el entrenamiento de competencias en la búsqueda de empleo, mediante el uso de gafas de realidad virtual de última generación. Esta iniciativa, basada en la gamificación aplicada a la orientación laboral, permite simular diferentes dinámicas y enfrentar a las personas participantes a situaciones reales que pueden encontrarse en un proceso de selección.

A través de esta experiencia inmersiva, se entrenan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, en un entorno práctico, ameno e innovador.

Los participantes cuentan en todo momento con el acompañamiento de profesionales del SAE, que han proporcionado una orientación personalizada y adaptada al perfil de cada persona, con el objetivo de potenciar al máximo sus competencias personales y profesionales.