Sanz dice que el acuerdo sobre los términos de futuro convenio del nuevo hospital de Cádiz "puede ser inminente"

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha valorado el nuevo paso en relación con el nuevo hospital de Cádiz y ha asegurado que "el acuerdo sobre los términos de un futuro convenio puede ser inminente".

"El hospital y el compromiso de la Junta de Andalucía con la construcción del hospital es incuestionable", ha afirmado Sanz tras ser cuestionado por los periodistas.

Cabe recordar que Zona Franca, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz se reunieron para avanzar en el convenio que permita la construcción del nuevo hospital de Cádiz, donde la Administración andaluza ha aceptado la propuesta de la Zona Franca de ceder la parcela de la antigua CASA para que pueda disponer de ella para la construcción del hospital. Los términos concretos del convenio se abordarán en una inminente reunión técnica entre las tres partes para avanzar y que se firme lo antes posible.

Así, Sanz ha felicitado al conjunto de las administraciones, aludiendo al alcalde, a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía "porque creo que el mejor ejemplo que podemos ofrecer a la ciudadanía es unirnos todos para construir el hospital en el menor tiempo posible".

Al respecto, ha precisado que "ahora lo que se pone en evidencia es que había que encontrar una solución para los terrenos": "Si esa solución la hemos encontrado, que es lo que hasta ahora ha estado frenando la posibilidad de ejecutar el hospital, la Junta de Andalucía va a responder y va a estar a la altura de las circunstancias con un claro compromiso".

"El hospital y el compromiso de la Junta con la construcción del hospital es incuestionable, es imparable y, por lo tanto, así será; habrá compromiso y nuestra idea es poder avanzar en el proyecto cuanto antes", ha precisado, al tiempo que ha añadido que "deseamos que en la fecha más rápida posible se haga un acuerdo".

Es más, ha señalado que "el acuerdo sobre los términos de un futuro convenio puede ser inminente". Asimismo, ha recordado que la Junta de Andalucía, "antes de obtener los terrenos y que se nos pudieran ceder, ya habíamos hecho los deberes iniciales, que son la elaboración del plan funcional del hospital y ahora la siguiente fase tiene que ser la licitación del proyecto".

Sanz ha incidido en que "creo que vamos a avanzar rápido" y ha añadido que "Cádiz tiene que tener la seguridad de ese compromiso incuestionable y de un compromiso imparable en relación con el hospital y, por supuesto, habrá dotación presupuestaria para abordar las fases que nos corresponden".

En este sentido, ha añadido que "la siguiente fase, evidentemente, aún no es directamente la ejecución, tiene que venir antes un proyecto, que es lo que es la siguiente fase, que desde luego iniciaremos, impulsaremos y, en este caso, junto al Ayuntamiento, vamos a trabajar para impulsar en ese sentido la obra cuanto antes".

"Creo que todos estamos de enhorabuena, es una satisfacción que esto haya podido ocurrir así y que hayamos resuelto el obstáculo en relación con los terrenos y, por tanto, si en su día dijimos que construiríamos el hospital, así será y así lo tenemos comprometido", ha concluido.