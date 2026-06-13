El talento gaditano queda reconocido en la Semana Internacional de la Moda en Andalucía

Archivo - La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en rueda de prensa. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha felicitado a los galardonados de la provincia de Cádiz en la gala de clausura de la vigésimo quinta Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), celebrada el pasado miércoles, 10 de junio, en la ceremonia de entrega de la séptima edición de los Premios Andaluces de la Moda, un encuentro que fusionó vanguardia, cultura y tradición ante un aforo de más de 250 invitados.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, entre los premiados esa noche en el Omnium Auditorio de Sevilla se encuentran el diseñador ubriqueño Antonio del Canto, en la modalidad del Premio Diseñador Revelación 'La Piel de Ubrique', y el Centro Cultural Artístico-Científico Luis Gonzalo, situado en Cádiz capital, en la modalidad del Premio a la Artesanía Hecha en Andalucía.

Para Colombo, "la moda y la artesanía es una parte fundamental de nuestro acervo cultural, al tratarse de una disciplina artística que combina diseño, creatividad y un saber hacer altamente especializado, sobre todo, en una provincia como la nuestra". En este sentido, ha puesto en valor el peso de un sector estratégico que actualmente factura en Andalucía 667 millones de euros al año y que "tiene en Ubrique uno de sus máximos exponentes dentro del sector marroquinero".

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha destacado "el reconocimiento y el respaldo de iniciativas ciudadanas que enriquecen de forma colectiva el patrimonio material e inmaterial de nuestros municipios, haciendo de la cultura una herramienta transversal de transformación social, identidad y progreso".

Asimismo, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, le hizo entrega del premio a Antonio del Canto, y la directora general de Comercio de la Consejería de Empleo, Cecilia Ortiz Carrasco, le hizo entrega del premio a Belén González García-Negrotto, en representación del Centro Cultural Artístico-Científico Luis Gonzalo.

Antonio del Canto es un jovencísimo diseñador, nacido en Ubrique, que este año pasado era seleccionado para estrenar su colección en la edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, reconociendo su enfoque conceptual, artístico y sostenible, que fusiona la artesanía tradicional con la innovación contemporánea, construyendo prendas que son "auténticas piezas de narrativa emocional".

Por su parte, el Centro Cultural Artístico-Científico Luis Gonzalo, situado en Cádiz capital y nació para albergar el legado artístico, cultural y científico del reconocido pintor, investigador y docente, Luis Gonzalo González. Este centro, fundado por iniciativa de la familia, es un espacio multidisciplinar que fusiona de manera única la creación artística, la investigación científica y el bienestar emocional. El centro funciona tanto como escuela formativa, espacio de divulgación cultural, galería de arte y taller de restauración y patrimonio.