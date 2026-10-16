Un total de 1.200 jóvenes de Cádiz aprenden a actuar ante una parada cardíaca en un cardiomaratón coordinado por el 061

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en el Cardiomaratón celebrado en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha entrenado este viernes en un cardiomaratón en Cádiz a 1.200 jóvenes para que sepan actuar ante una parada cardíaca.

El CES 061 coordina este entrenamiento masivo en reanimación cardiopulmonar (RCP) coincidiendo con el Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca, que se celebra cada 16 de octubre, según ha indicado la Junta en una nota.

El Cardiomaraton 2026, con la etiqueta #cardiomaraton061, se ha celebrado en el polideportivo municipal Francisco Blanca, con la colaboración de las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y de Educación de Cádiz, entre otras instituciones colaboradoras. La sesión ha incluido actividades en grupo de una hora de duración.

Con estas prácticas colectivas, se pretende aumentar el número de personas que conocen cómo actuar ante estas situaciones de emergencia vital, para poner en marcha la cadena de supervivencia en el menor tiempo posible y sensibilizar a toda población de la importancia de estar entrenado en esta materia.

La parada cardíaca es considerada la emergencia sanitaria tiempo dependiente por excelencia, ya que el pronóstico del paciente y, por tanto, las probabilidades de supervivencia van a depender del tiempo que transcurre desde que ocurre hasta que se inician las maniobras básicas de reanimación.

Es una lucha contra el tiempo y, en gran medida, el éxito de los equipos sanitarios de emergencias en la atención a la PCR va a depender de que se hayan comenzado en el menor tiempo posible las maniobras de reanimación básica por los testigos.

Este cardiomaratón ha contado con la visita de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la secretaria general de Humanización, Planificación y Calidad, Silvia Pozo, y de los delegados territoriales de Sanidad y Consumo y de Educación, Eva Pajares y Jose Ángel Aparicio. Además, han asistido el director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, Antonio Ramírez, el subdirector de enfermería del CES 061 de Andalucía, Juan Pedro Jiménez, y del concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero.

Durante el acto de presentación de estas jornadas, las autoridades han hecho entrega de 12 reconocimientos a personas que actuaron como primeros intervinientes, aplicando las técnicas básicas de reanimación, y contribuyendo de manera decisiva a salvar la vida de cinco personas que sufrieron una parada cardiaca durante el 2026.

Estas distinciones simbolizan la importancia de la cadena de supervivencia que se inicia con la colaboración ciudadana.

La parada cardíaca (PCR) es la principal causa de muerte prematura en España y en los países de nuestro entorno. En la mayoría de los casos, su origen es cardíaco y se denomina muerte súbita cardíaca y puede afectar a personas jóvenes en una proporción importante.

Se estima que la incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria en Andalucía es de 19,5 por cada 100.000 habitantes y año, de las que más de la mitad, ocurren en el domicilio.

Las recomendaciones internacionales indican que una de las estrategias para disminuir la mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria es enseñar a la población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios, y que han demostrado que aumentan la supervivencia en estos casos.

Durante los cardiomaratones, los asistentes ponen en práctica los consejos y recomendaciones de los profesionales sanitarios para realizar la reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes o pacientes simulados, al tiempo que aprenden la secuencia de actuaciones que determinan un aumento de la supervivencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria (PCR), lo que se ha llamado la "cadena de supervivencia".

Esta comienza con el reconocimiento precoz de una parada, es decir, con la identificación inicial de que la persona no responde a estímulos y no respira y la inmediata alerta al 061 solicitando ayuda. Activar al 061 con el teléfono en manos libres permite al alertante seguir las instrucciones de la operadora y comenzar a realizar la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos de emergencias.

La técnica de reanimación cardiopulmonar consiste en el mantenimiento de la vía aérea abierta, de la respiración y de la circulación de la sangre, sin equipo específico, sólo utilizando las manos, con compresiones continuas, rápidas y con fuerza en el centro del pecho, de 100 a 120 veces por minuto.

Ante una situación de sospecha de parada cardiorrespiratoria, los gestores telefónicos de los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 animan y explican a los alertantes como realizar estas maniobras básicas mientras que llegan los equipos de emergencias al lugar del suceso, dado que está demostrado que intentar aplicar estas técnicas a pesar de no tener conocimientos previos en primeros auxilios, ayuda a muchos pacientes llegando a aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50% de los afectados.

Estos eventos suceden en la calle, en el trabajo o mientras se hace ejercicio o una actividad extenuante, aunque ocurren en su mayoría en el hogar.

En Andalucía, gracias al protocolo de atención telefónica ante una situación de sospecha de parada cardíaca, los testigos inician las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar mientras acuden los equipos de emergencias al lugar del suceso, siguiendo las instrucciones que se les facilitan desde la sala de coordinación de forma ininterrumpida hasta la llegada de los sanitarios.

La RCP telefónica ayuda a personas que no tienen formación previa a ponerla en práctica en situaciones difíciles. En caso de disponer de un desfibrilador (DEA) cerca, deberá de aplicarse a la mayor brevedad posible.

El uso de un DEA en menos de tres minutos y la aplicación durante este tiempo de las técnicas de reanimación básica, continuando con ellas de forma efectiva hasta la llegada del 061, hacen que las posibilidades de supervivencia se sitúen por encima del 50%. De ahí la importancia de la formación en RCP de los escolares, la implantación masiva y decidida de los DEA.