Un total de 26 jóvenes acceden al grado universitario deseado por el cupo de exclusión social en Cádiz

Un total de 26 jóvenes en situación de vulnerabilidad han tenido la oportunidad de acceder en este curso 2025/2026 a 18 carreras de su preferencia en la Universidad de Cádiz (UCA) mediante el cupo del 1% adicional de plazas de ingreso a la educación superior que realiza para este colectivo la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

La medida, que se viene aplicando en la región desde el año académico 2023/2024, es "pionera" en el sistema universitario español y convierte a Andalucía en la primera comunidad en ponerla en práctica en el conjunto del país, como ha defendido la Junta en una nota.

Con ella se pretende garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades con independencia de las circunstancias económicas y sociales.

Las estadísticas analizadas por la Consejería de Universidad arrojan también que existen en la UCA otros 68 estudiantes en situación vulnerable que han entrado en esta institución académica por el cupo general sin necesidad de ocupar plaza mediante la vía de la exclusión social. Esto se debe a que muchos de ellos accedieron con este cupo específico en la primera fase del proceso de adjudicación de plazas y que, finalmente no han necesitado beneficiarse de ese trato diferencial debido a la evolución de las notas de corte, dejando así su puesto a otras personas también con dificultades socioeconómicas con notas más bajas.

Atendiendo al género, las mujeres se acogen mayoritariamente a esta reserva durante este curso, con un total de 14, lo que se corresponde al 53,85% del total, frente a los 12 hombres que se apuntan el 46,15% restante.

Si se realiza un análisis por la tipología de estudios elegidos, destaca una presencia significativa de estos universitarios en las ramas de las Ingenierías, con siete de ellos, y en las de corte sanitario, con seis. En las primeras se contabilizan hasta seis tipos de títulos, alguno incluso en modalidad de doble grado, como Ingeniería Aeroespacial, Electrónica Industrial, Química o Informática, siendo esta última la de mayor presencia, con dos universitarios.

En el caso de las enseñanzas relacionadas con las Ciencias de la Salud, éstas registran seis matriculaciones, cuatro en Enfermería y las dos restantes en Medicina. Por su parte, a las carreras de Educación Primaria y de Educación Infantil han accedido un total de cinco jóvenes. El resto de los estudios elegidos acaparan sólo un estudiante cada uno, siendo el caso de Publicidad y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Biotecnología, Matemáticas, Criminología o Derecho.

Con el fin de poder beneficiar al mayor número de personas con circunstancias sociales y económicas difíciles, la Consejería de Universidad amplió el pasado curso los colectivos que podían beneficiarse de ese tratamiento diferenciado para acceder a la educación superior, incluyendo también a los jóvenes extutelados del sistema de protección de Andalucía, tras haber cumplido los 18 años, que son atendidos en centros de protección o en familias de acogida externa o extensa.

Además, en este curso se ha continuado mejorando esta medida de inclusión, extendiendo esa reserva especial del 1% adicional a los campus de Ceuta y Melilla.

Para poder beneficiarse de dicho cupo, los alumnos deben recoger en su preinscripción de matrícula su condición de acogida o de receptores de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía o del Ingreso Mínimo Vital para que la Consejería de Universidad tenga en cuenta sus circunstancias especiales.

En una primera fase se les incluye, al igual que al resto de colectivos especiales, en el cupo general, en el que compiten en igualdad de condiciones con los otros aspirantes que desean iniciar una formación universitaria. Si con sus calificaciones no logran plaza en las enseñanzas deseadas, entonces pasan a formar parte del grupo especial del 1% adicional para personas en riesgo de exclusión social, donde se les concede plaza en función de la clasificación que se haga de las mejores notas.

Esta medida se incluye en el paquete de actuaciones de calado social desarrolladas por el Ejecutivo autonómico en la esfera universitaria, con el fin de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa superior y no abandonen su formación por motivos económicos. Entre esas acciones se encuentran la congelación de los precios de las matrículas universitarias que se viene aplicando en los últimos años.

De igual modo, los alumnos también se benefician de la reducción aplicada a los másteres habilitantes, que se han equiparado a los títulos de grado, y de la congelación de los másteres no habilitantes. También se mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Con esa bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis.

Junto a ello se contemplan otras actuaciones como la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas de manera fraccionada hasta en ocho plazos, y con carácter excepcional, la Consejería de Universidad autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada, un procedimiento de pago diferente, de forma que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.

Asimismo, se incluye la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción Social.