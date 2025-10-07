Trabajadores sociales del SAS en Campo de Gibraltar (Cádiz) se forman en atención a familias con dependientes

Actividad formativa dirigida a trabajadores sociales de Atención Primaria y Hospitalaria y de la Unidad de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud en el Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Trabajadores sociales de Atención Primaria y Hospitalaria y de la Unidad de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, han participado en una actividad formativa sobre intervención y atención a familias con personas en situación de dependencia.

El curso se ha desarrollado en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras y ha tenido por objetivo que los asistentes actualizaran y ampliaran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en la población dependiente, ha indicado la Junta en una nota.

Al mismo tiempo, se ha capacitado a estos profesionales en la detección de trastornos en la población, en trauma complejo del desarrollo y se ha reflexionado sobre las fortalezas y debilidades del Trabajo Social Sanitario.

La formación ha estado coordinada por la Unidad de Investigación, Docencia, Formación y Calidad del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y ha tenido como docentes a Ainara Roca Sánchez y Ana Belén Torres Roca, profesionales de la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia de la Junta de Andalucía, así como Patricia Lobo del Portillo, trabajadora social de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Junta ha señalado que los trabajadores sociales realizan "importantes funciones" en el ámbito del sistema sanitario, no sólo directamente con el usuario, sino también como enlace con otros profesionales tanto sanitarios como de entornos comunitarios, como ayuntamientos o fiscalía, entre otros.

Desde la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste se agradecido a los docentes y a todos los trabajadores sociales por "su constante formación y su gran trabajo diario en equipo" en los centros sanitarios.