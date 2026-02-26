El transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz registró 7,5 millones de viajeros en 2025, un 16% más que en 2024

Archivo - Cádiz.- El Consorcio de Transportes intensifica sus rutas con los campus de Puerto Real, Jerez y Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz ha cerrado el año 2025 con un total de 7.561.927 viajeros, batiendo así su récord de usuarios y con un crecimiento del 16,06% respecto al año 2024 sumando todos los modos de transportes.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado que el transporte público metropolitano registra cifras de viajeros que "marcan su récord y siguen haciendo historia desde el compromiso de la Consejería con la movilidad", valorando "la confianza" de las personas usuarias y "la apuesta del Gobierno" andaluz por el transporte público.

En una nota, la Junta ha detallado que el autobús interurbano despunta como el transporte más elegido por los usuarios, registrando también el mejor dato histórico con un total de 5.501.396 viajeros y un incremento del 4,86% respecto a 2024.

Por su parte, el uso de la tarjeta del consorcio en el autobús urbano se ha mostrado en ascenso en este periodo, alcanzando los 2.366.302 viajes, con una subida de 4,22%. También ha aumentado el uso de la tarjeta en los servicios de Cercanías, próximo al millón de viajeros, en concreto, 971.114 viajes en 2025 con un alza del 86,07%, y prácticamente duplicando los de 2024.

En cuanto a los viajeros con tarjeta del Consorcio que usaron la línea T-1 de Trambahía, estos crecieron "de forma notable" un 91,11% en 2025 respecto al año anterior, ascendiendo a 750.030 viajeros.

En lo que respecta al servicio marítimo, 2025 ha finalizado con una consolidación de la demanda, con cerca de 350.00 viajeros, destacando el crecimiento del 1,4% obtenido en la línea que conecta Cádiz y Rota, y que ha transportado el 22,2% del total de viajeros de este modo. Esto supone que el 77,8% ha hecho uso de la línea que enlaza la capital gaditana con El Puerto de Santa María.

Por otro lado, las bonificaciones existentes en las tarifas al público, tanto permanentes como adicionales, que se continúan aplicando y obteniendo con la tarjeta de transporte del Consorcio, han supuesto también un incremento del número de usuarios de tarjeta.

Así, sólo en la Bahía de Cádiz hay operativas 400.328 tarjetas al cierre de 2025, lo que supone un aumento de un 16,1% con respecto al año anterior.

Para la Junta, estos datos refuerzan la política de impulso y fomento del transporte público del Gobierno andaluz, que en el marco del recientemente aprobado Plan Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz tiene previstas, entre otras actuaciones a corto plazo, la integración tarifaria y ampliación del ámbito metropolitano con la incorporación de los dos nuevos municipios --Vejer y Barbate--, así como la construcción del primer buque con destino a la flota metropolitana del servicio marítimo, que forma parte de una inversión de 8,9 millones de euros.

El ámbito territorial del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz actualmente está integrado por doce municipios consorciados, como son Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera.