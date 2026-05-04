Ubrique (Cádiz) acoge una jornada informativa sobre ayudas para autónomos y agricultores afectados por borrascas

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, junto al alcalde de Ubrique, José Mario Casillas, antes de participar en una jornada sobre ayudas a autónomos y agricultores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha participado este lunes, 4 de mayo, en unas jornadas informativas celebradas en Ubrique y dirigidas a autónomos y agricultores de la zona, sobre todo para quienes se vieron afectados por las borrascas del pasado invierno.

Acompañado por el alcalde de Ubrique, José Mario Casillas, en la jornada se ha compartido una visión general de las diferentes líneas de ayudas disponibles para sostener la actividad económica y el empleo, con especial atención a los municipios que han sufrido recientemente las consecuencias adversas provocadas por las borrascas, como ha indicado la Junta en una nota.

A lo largo del encuentro se han detallado, desde un enfoque técnico, los requisitos necesarios para acceder a estas ayudas, los perfiles de posibles beneficiarios, entre ellos personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, así como los principales criterios relacionados con el mantenimiento de la actividad y del empleo.

Del mismo modo, se ha informado sobre los procedimientos para poder solicitarlas, que deben realizarse por vía telemática, y sobre los plazos establecidos en la convocatoria vigente. Así, las líneas uno y dos estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio, y la línea tres podrá solicitarse hasta el 5 de octubre de este mismo año.

Estas ayudas se concederán bajo un régimen de concurrencia no competitiva, lo que hace que se concedan cuando reúnan los requisitos y por orden de entrada en el registro. Su tramitación se realizará por procedimientos automatizados por medios electrónicos.

En cuanto al abono, la subvención contempla un único pago del 100% del importe concedido.

El propósito de estas sesiones informativas es la de ofrecer a los profesionales del territorio una comprensión clara de los recursos disponibles, resolver sus dudas de carácter práctico y facilitar, en su caso, el acceso a las medidas habilitadas para el apoyo de su actividad, ha indicado la administración andaluza.