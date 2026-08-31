La UCA implanta el grado en Ingeniería en Energías Renovables y el doctorado en Marketing e Investigación de Mercados

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CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado implantar en la Universidad de Cádiz (UCA) en el curso 2026/2027 dos nuevas titulaciones pertenecientes a la programación académica 2025-2028, en concreto, el grado en Ingeniería en Energías Renovables y el doctorado en Marketing e Investigación de Mercados.

Con este acuerdo, que ha sido refrendado previamente por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), se culmina toda la tramitación necesaria para su impartición, ha indicado la Junta en una nota.

Ambas enseñanzas ya habían obtenido el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

La nueva oferta se concreta en un grado en Ingeniería en Energías Renovables, con el que se pretende dar respuesta a la demanda creciente de perfiles profesionales relacionados con la transición energética, un área prioritaria para la comunidad. También comprende un doctorado en Marketing e Investigación de Mercados que tiene carácter interuniversitario, por lo que lo impartirá conjuntamente con la Universidad de Málaga, aunque será la institución gaditana la que ejerza la coordinación.

Ambos estudios están contemplados en la oferta prevista de 39 nuevos títulos para el conjunto del sistema público de educación superior de Andalucía en el año lectivo 2026/2027. De ellos, 37 pertenecen a la nueva programación y responden al doble objetivo de atender a los nuevos avances tecnológicos y de reforzar la cualificación en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la comunidad.

Aunque la diversidad de materias y ramas de conocimiento es amplia, existe en esa nueva cartera un peso elevado de la digitalización y de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y de datos, aplicadas a los entornos empresariales, a los mercados, al arte y el diseño, a la educación, a las ciencias de la salud y a la industria.

El resto de los planes de estudios que arranca este año académico en el conjunto de las instituciones públicas profundizará en la rama sanitaria, en la actividad turística, en el campo de la energía, así como en las ingenierías.

Tanto en la elección de las enseñanzas de la nueva planificación universitaria que comenzarán su andadura en el 2026/2027, como en las ya implementadas o en las que quedan por desarrollarse, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha primado criterios relacionados con la optimización de los recursos públicos, la demanda social, la cohesión territorial, la atención a zonas en riesgo de despoblación, la internacionalización, el impulso de la enseñanza interuniversitaria o la apuesta por la formación dual, que se aplica por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad.