Villamartín (Cádiz) acoge este jueves su Belén Viviente Cardiosaludable a iniciativa de su centro de salud

Belén Viviente Cardiosaludable de Villamartín celebrado en 2024 - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Villamartín acoge este jueves 18 de diciembre una nueva edición de su Belén Viviente Cardiosaludable, una iniciativa que nació hace cuatro años en su centro de salud, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Como ha detallado la Junta en una nota, la propuesta partió de las unidades de Fisioterapia y de Medicina Física y Rehabilitación para promover la salud musculoesquelética y cardiosaludable en todas las etapas de la vida.

Con el tiempo, esta idea inicial ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto comunitario que une tradición navideña, actividad física, educación sanitaria y participación ciudadana.

Los pacientes de la Unidad de Fisioterapia de Villamartín seguirán siendo los protagonistas del Belén Viviente, participando activamente tanto quienes están en proceso de rehabilitación como quienes ya han recibido el alta. Junto a ellos intervendrá un amplio equipo multidisciplinar formado por médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, profesionales del centro de salud de Villamartín, incluyendo la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, Enfermería y Dirección, y la enfermera referente de centros educativos.

La iniciativa sumará la implicación de centros escolares, asociaciones de pacientes, el Coro Romero Nuestra Señora de las Montañas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villamartín.

La jornada comenzará a las 10,00 horas con una marcha cardiosaludable desde el centro de salud hasta la Plaza del Ayuntamiento. El recorrido, de 500 metros y, acompañado de música navideña, simbolizará la importancia de la actividad física y enlazará con las recomendaciones sobre alimentación, hidratación, ejercicio, descanso y manejo del estrés recogidas en los materiales educativos del proyecto.

En esta marcha participarán profesionales, pacientes, escolares, asociaciones y familias, todos caracterizados con temática navideña, lo que reforzará el carácter festivo e integrador de la actividad.

Tras la llegada a la plaza, centros educativos y asociaciones instalarán sus expositores divulgativos, donde ofrecerán materiales, vídeos y contenidos mediante códigos QR sobre hábitos saludables, ergonomía y ejercicio. En ese mismo espacio, pacientes de distintas edades, incluidos bebés, representarán el Belén Viviente Cardiosaludable, combinando tradición navideña y rehabilitación desde una perspectiva inclusiva y comunitaria.

La mañana concluirá con un acto que incluye una actuación del alumnado y el coro local, quienes interpretarán villancicos saludables con mensajes que fomentarán hábitos de vida beneficiosos para todas las edades.

Esta iniciativa ha sido presentada en dos ocasiones en el Congreso Nacional de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca), donde se ha compartido como una experiencia innovadora de salud comunitaria desarrollada desde la Atención Primaria.

En las comunicaciones presentadas se destaca su carácter dinámico, su capacidad para mejorar la adherencia a hábitos saludables y su potencial para ser replicada en otros entornos, especialmente en áreas rurales, según recogen las conclusiones del trabajo científico presentado.

El Belén Viviente Cardiosaludable de Villamartín se ha consolidado así como una propuesta singular que humaniza la atención sanitaria, refuerza los vínculos entre profesionales y pacientes, y acerca la educación para la salud a toda la ciudadanía mediante una experiencia emocional, participativa y profundamente comunitaria que sitúa a este municipio como referente andaluz en iniciativas de promoción de la salud.