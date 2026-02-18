Las ayudas al campo del plan de la Junta por las borrascas se podrán pedir en abril y concederán en junio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Adamuz (Cordoba) en el primer mes del accidente ferroviario. - María José López - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desgranado este miércoles parte del calendario de las ayudas que va a conceder la Administración autonómica para contrarrestar los daños ocasionados por la sucesión de borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de este año, agrupadas como Plan Andalucía Actúa, cuya dotación es de 1.780 millones.

Según ha explicado Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Adamuz (Córdoba) en el primer mes del accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, el primer paso jurídico que ha dado el Gobierno andaluz ha sido un Acuerdo para la declaración de ese cúmulo de borrascas como desastre natural y propiciar así la concesión de ayudas.

El presidente andaluz ha apuntado que se podrán pedir en la primera quincena de abril y ha indicado que "comenzarán a concederse a principio de junio" un primer paquete de ayudas destinado a explotaciones agrícolas, ganaderas así como a la flota pesquera, ya que en este último supuesto ha señalado que el 90% de la flota ha permanecido amarrada durante los temporales.

Moreno ha recordado aquí que en estos momentos la estimación de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas son 33.000 explotaciones.

Junto a esa declaración de desastre natural ha apelado el presidente de la Junta de Andalucía a que otra iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno ha sido la situación excepcional para la concesión de ayudas a los municipios afectados, que se concretará en un primer paquete de ayudas de 35 millones, cantidad que será ampliable con otros 15 millones.

Ha afirmado sobre las obras de emergencia de infraestructuras hidráulicas, depuradoras o caminos rurales, que la estimación que hace en estos momentos la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es que éstas se podrían poner en marcha a principio de mayo.

"Como vemos, el Plan Andalucía comienza a ejecutarse", ha proclamado Moreno.

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota de prensa que "además de estas actuaciones impulsadas desde la Junta de Andalucía y financiadas con cargo a fondos europeos, nacionales y autonómicos", el Gobierno andaluz prevé igualmente "solicitar la activación de todos los mecanismos extraordinarios posibles para atender desastres naturales".

Ha sostenido el Gobierno andaluz que esa declaración de las borrascas como desastre natural propicia tramitar de emergencia actuaciones para reparar caminos rurales "que suponen un peligro para la población o que han quedado intransitables como consecuencia de este fenómeno atmosférico".

Será la misma fórmula jurídica para las obras de mejora en el dominio público hidráulico y la reparación de infraestructuras hidráulicas afectadas.

Describe el Gobierno andaluz la afección de los caminos rurales, por cuanto alude a la destrucción de tramos o que han quedado intransitables, que ha dificultado el acceso a parcelas agrícolas y ganaderas y ha provocado el aislamiento temporal de determinadas explotaciones.

En el caso de las infraestructuras hidráulicas el Gobierno andaluz ha descrito el daño sobre presas, azudes, estaciones de bombeo, canales, conducciones, sistemas de saneamiento, defensas frente avenidas e infraestructuras de drenaje urbano y rural.

AYUDAS A LOS MUNICIPIOS POR EL PERIODO 23 DE ENERO-16 DE FEBRERO En el caso de las ayudas a los municipios precisa el Gobierno andaluz que las ayudas se destinarán a la restitución, reparación y rehabilitación de las infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local afectadas por el temporal en el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026.

Señala la Junta que la cuantía máxima disponible para estas actuaciones es de 35 millones de euros, según la disponibilidad presupuestaria del programa Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales, integrada en el Plan de Cooperación Municipal.

Otra decisión ha sido la concesión de anticipos de pago presupuestario a cuenta de las subvenciones que se concedan para agilizar trámites.

Los municipios y entidades locales autónomas afectadas dispondrán de un plazo de diez días para solicitar estas ayudas tras la publicación en de la declaración de situación excepcional en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

CRONOGRAMA DE LA REPARACIÓN DE CARRETERAS

El presidente de la Junta ha sostenido que después de la agricultura las infraestructuras que "han sufrido mayores daños son las carreteras", así como ha reivindicado que "ya estamos actuando" sobre ellas, antes de precisar que se harán 40 contratos de emergencia para afrontar esas reparaciones y que ya están en marcha el 85% de esas actuaciones.

Ha afirmado Moreno que las actuaciones restantes hasta llegar al 100% de las actuaciones se comenzarán antes del 7 de marzo, así como que ha apuntado que "el 30% de ellas habrán concluido en cuatro meses", mientras ha insistido en el recurso de la tramitación de urgencia.

Ha dicho que en abril se licitarán los nuevos contratos de asfaltado, que ascenderán a 250 millones de euros, de los cuales los 151 millones ya licitados a principios de año, empezarán a ejecutarse en mayo.

Dentro de las actuaciones en infraestructuras se ha detenido en el arreglo de la autovía Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, para precisar que en junio se licitará el contrato del proyecto, del que ha precisado que "es el más complejo y técnicamente más largo", antes de subrayar que "se va a rehacer la autovía por completo porque ha quedado en un estado bastante deteriorado". Su importe será superior a los 25 millones de euros.

Ha hablado también Moreno de las actuaciones de reparación de colegios para indicar que la Junta de Andalucía ha realizado 54 actuaciones de urgencia, a las que se suma otras 10 obras ya en marcha. Ha afirmado Moreno que "en un mes habrán concluido otras 256 actuaciones" en los centros educativos y que en junio el balance será cercano a 500 reparaciones.