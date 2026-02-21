Cinco carreteras autonómicas continúan cortadas en Córdoba por el temporal mientras siguen las reparaciones

Desprendimiento en la A-333. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía mantiene cortadas un total de cinco vías de la Red Autonómica de Carreteras en la provincia de Córdoba mientras continúan los trabajos de reparación para solucionar los desperfectos causados por las intensas lluvias y fuertes vientos del tren de borrascas que ha sufrido la comunidad andaluza durante las últimas semanas.

Así lo han trasladado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, detallando que aún no hay fecha confirmada para la reapertura al tráfico rodado en estas vías, entre las que se encuentra la A-333, del pk 37+700 al 46+500, entre las localidades de Iznájar y Priego de Córdoba, una carretera en la que se produjeron desprendimientos y salto de agua.

También en Priego de Córdoba, en la carretera A-4154, concretamente entre el pk 54+300 y el pk 40+000, se están realizando trabajos de reparación en la vía pues el temporal ha provocado diferentes daños como consecuencia de desprendimientos bajo la calzada, el deslizamiento de taludes y caída de árboles.

Las labores de recuperación también se están llevando a cabo en la EF-A-331, del pk 0 al 3+225, en el término municipal de Rute, que sufrió el desprendimiento de talud, mientras que también se está trabajando en la reparación de la A-3125, del pk 8 al 26, en Baena, para arreglar los desperfectos sufridos por la inundación de la vía.

La última carretera andaluza que continúa cortada en la provincia de Córdoba a causa de los estragos del temporal y en cuya repareción se está trabajando es la A-3150, entre el PK 7+500 y el 9+000, en el término municipal de Palma del Río, con acceso a fincas colindantes, entre el pk 9+000 hasta el pk 23+000, en la zona de La Campana.

En este contexto, la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Administración autonómica en la provincia de Córdoba, Carmen Granados, ya ha anunciado que el Plan Andalucía Actúa moviliza 535 millones de euros para emergencias en toda la comunidad. De esta cantidad, se ha activado un primer plan de choque de 260 millones, de los cuales más de 21 millones se destinan a las actuaciones urgentes en carreteras de la provincia de Córdoba.

SANTUARIO DE CABRA

Por otro lado, cabe destacar que el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, tras la evaluación de los daños ocasionados por los temporales, ha vuelto a abrir parte de sus equipamientos, entre ellos los senderos peatonales que dan acceso al Santuario de Nuestra Señora de la Sierra, en Cabra, en concreto el Camino de las Revueltas, desde 'La Viñuela', y el Sendero 'El Picacho', desde el aparcamiento de 'La Nava'.

Por tal motivo y según ha informado la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, el santuario vuelve a abrir sus puertas en su horario habitual de invierno, de 9,30 a 18,30 horas, excepto los martes, que es de 9,00 a 15,00 horas. Sin embargo, la celebración de la misa dominical sigue suspendida hasta nuevo aviso.

Cabe resaltar que, a la espera de la realización de estudios geotécnicos, la carretera permanece cortada justo después del desvío hacia 'La Viñuela', por lo que sigue siendo imposible por el momento el acceso en coche hasta 'El Picacho'. Las personas que deseen visitar la ermita en vehículo deberán estacionar en el aparcamiento de 'La Nava' y subir andando por el sendero 'El Picacho', que parte de dicho aparcamiento y conecta con el 'Camino de las Revueltas'.