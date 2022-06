El CRN de Producción, Carpintería y Mueble fomenta en Córdoba la digitalización y la sostenibilidad en el sector

CÓRDOBA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba, dentro de los diferentes proyectos que está llevando a cabo, incluidos en su plan plurianual de actuaciones como Centro de Referencia Nacional de Producción, Carpintería y Mueble, ha desarrollado unas jornadas para abordar las principales cuestiones que afectan a este sector.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, durante tres días, más de 100 participantes conectados al canal de Youtube del SAE han podido conocer de manos de expertos de ámbito nacional, las soluciones y las diferentes investigaciones que existen a día de hoy en temas como: 'Acabados del mueble respetuosos con el medio ambiente'; 'La industria 4.0 en el sector del mueble tapizado'; o 'Tendencias en el diseño en el sector del mueble. La transformación digital'.

Las numerosas ponencias han logrado crear una importante interacción y sinergia de aprendizaje centrada en cuestiones como nuevos materiales (tableros, barnices ecológicos); novedades en maquinaria y equipamiento; normativa medioambiental del barnizado industrial; tecnologías que componen la industria 4.0: big data, simulación, internet de las cosas, ciberseguridad y robots colaborativos; digitalización de procesos de tapizado para ahorro de tiempos o integración horizontal, códigos QR y empresa inteligente.

Igualmente, se han abordado soluciones CAD-CAM, Apps y asistentes digitales para empresas; software de diseño online y gratuito para diseño de espacios 3D en la nube; modelado en 3D y gestión de prototipos digitales; o creación de ambientes 3D con fotorrealismo e interacción con realidad virtual. El resumen de las tres jornadas puede encontrarse en 'https://jornadascrncarpinteriaymueble.com/'.

La directora provincial del SAE, Carmen Martínez, ha resaltado que dentro de las líneas de trabajo del CRN se contempla desarrollar actuaciones de promoción y difusión de la madera y mueble, "así como implementar nuevas líneas de investigación con la finalidad de contribuir a la mejora de la empleabilidad y competitividad de este sector empresarial".

La responsable ha insistido en que este Centro de Referencia Nacional "actúa como instrumento estratégico para el fomento de la innovación y la experimentación además de dar respuesta a los cambios en la demanda de cualificación del sector de la madera y el mueble".

Por ello, ha continuado Martínez, lo abordado en estas jornadas está muy centrado en los objetivos generales que se persiguen en este centro, como son "la economía circular, la sostenibilidad o la digitalización del sector. Las empresas que no se sepan adaptar a lo digital están condenadas a desaparecer. La velocidad con la que se reacciona a la demanda del cliente es muy importante, así que el hecho de que el cliente vea inmediatamente un resultado y sepa el precio final es una gran ventaja competitiva".

"Esto solo se logra con digitalización y diseño. Si a esto le sumamos productos respetuosos con el medioambiente, o la sostenibilidad en la cadena de producción, creamos empresas listas para competir en cada vez un mundo más globalizado con mayor competencia y con unos consumidores cada vez más exigentes", ha agregado.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Otra de las actividades desarrolladas por este Centro de Referencia Nacional ha sido un webinar sobre 'Técnicas de Creatividad e Innovación en la Industria del Mueble'. Esta actuación se enmarca dentro del Aula de Emprendimiento del CRN y ha estado dirigida al profesorado de los centros de formación profesional de la familia madera y mueble, con el objetivo de proporcionar a los formadores de FP información, métodos, herramientas, recomendaciones y casos prácticos sobre innovación y creatividad.

Este webinar, que ha sido gratuito, ha mostrado alternativas y métodos innovadores con los que enfrentarse a este nuevo entorno cambiante y cada vez más tecnológico. Dentro de la economía de la inmediatez ('I see, I like, I want, I got it') se hace necesario incentivar una cultura emprendedora entre los jóvenes que se enfrentan al mercado laboral. Una cultura emprendedora basada en la innovación y el pensamiento disruptivo.