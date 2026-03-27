El presidente del Parlarmento andaluz llama a "disfrutar" la Semana Santa en Andalucía, que será "espectácular"

El presidente del Parlamento de Andalucía, el cordobés Jesús Aguirre. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, el cordobés Jesús Aguirre, ha llamado este viernes a "disfrutar" de la Semana Santa en la comunidad autónoma andaluza y que, en la capital cordobesa, según ha recordado, comienza cada año con la misa que se celebra en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, que en este día ha presidido el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández.

En este contexto y en declaraciones a los periodistas tras asistir a dicha misa, Aguirre ha señalado que este acto litúrgico constituye el "pistoletazo salida de la Semana Santa", que este año será "espectacular" y en la que se ven reflejadas "nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras creencias".

Así será en la Semana Santa de Córdoba, de la que el presidente del Parlamento andaluz piensa disfrutar junto a su nieto, aunque ha avanzado que también acudirá a ver los pasos "en Málaga y en Sevilla", y en otros "muchos sitios", confiando en que "todos disfrutemos de esta semana, es una semana de pasión, una semana de recogimiento, una semana de familia, una semana de amigos y va a ser luminosa, como ella sola".

De hecho, según ha subrayado, "posiblemente, en los últimos cinco años", la de 2026 "va a ser la Semana Santa en la que van a salir todas las hermandades, hasta Ánimas va a salir" en Córdoba, lo cual, a su juicio "es una garantía de éxito para todos", porque, "si sale Ánimas, salen todas las hermandades de Córdoba, que disfrutemos la Semana Santa", ha concluido.