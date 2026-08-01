El 112 gestiona más de 55.000 emergencias en Granada durante el primer semestre de 2026

Archivo - Sala de Emergencias 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 112 ha gestionado durante el primer semestre del año un total de 55.768 incidencias en Granada, lo que supone un 8,5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 51.361 las incidencias coordinadas en la provincia granadina, según informa este servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha detallado la Junta en una nota, el motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en Granada ha sido por asistencias sanitarias, con 26.877 casos, seguido por los casos relacionados con la seguridad ciudadana (7.921), las incidencias de tráfico (5.383), las emergencias relativas a animales (3.258), los accidentes de circulación (2.676), los incendios (2.320), las anomalías en servicios básicos (1.061), los avisos por rescates y salvamentos (925) y las solicitudes de servicios sociales (843), entre otros.

En lo que respecta a los datos provinciales, Granada es la cuarta provincia andaluza que ha gestionado un mayor número de incidencias, precedida por Sevilla, con 114.546, Málaga (98.714) y Cádiz (58.487). Con menor número de incidencias que Granada han estado Almería (38.776) Córdoba (35.003), Jaén (30.344) y Huelva. En cuanto a la franja horaria, la comprendida entre las 12:00 y las 13:00 horas ha sido las de mayor actividad en las salas del 112, con hasta 149 incidencias gestionadas en una hora de promedio. El mes con mayor número de avisos en este primer semestre en Granada ha sido ene- ro, con 10.008 emergencias coordinadas.

El 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se esté ante una emergencia (en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil). El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día. Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso. Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.