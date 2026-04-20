Actuaciones de emergencia en la vía pecuaria Cordel de Montefrío por los daños del tren de borrascas

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha visitado el estado de las obras de emergencia que se están ejecutando en la vía pecuaria Cordel de Montefrío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOJA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha visitado el municipio de Loja para comprobar el estado de las obras de emergencia que se están ejecutando en la vía pecuaria Cordel de Montefrío, afectada por los episodios de lluvias intensas registrados a finales de enero y principios de febrero.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de intervenciones de carácter urgente previstas en el Plan Andalucía Actúa en la provincia de Granada tras el tren de borrascas, que provocó incidencias en infraestructuras rurales, caminos forestales y vías pecuarias.

En el conjunto de la provincia, se llevan a cabo trabajos de reparación y restitución de infraestructuras afectadas, organizados en dos líneas principales: una dirigida a caminos forestales y vías pecuarias y otra, a equipamientos de uso público en espacios naturales.

Durante la visita, el delegado del Gobierno andaluz en Granada ha tenido ocasión de inspeccionar el estado de los trabajos, en una vía pecuaria que presentaba daños derivados principalmente de arrastres de materiales, erosión del firme y afecciones en los sistemas de drenaje.

Así, las actuaciones realizadas hasta el momento han consistido en la ejecución de tres escolleras en distintos puntos del trazado, adaptadas a las necesidades de contención y estabilización del terreno.

Del mismo modo, se ha llevado a cabo la limpieza general del camino, mediante la retirada de sedimentos, piedras y restos vegetales acumulados, junto con la limpieza de cunetas para la recuperación del drenaje longitudinal.

Las obras abarcan aproximadamente un kilómetro de camino y una longitud similar de cunetas y contemplan otras intervenciones que pretenden la estabilización del trazado y el refuerzo de los elementos de drenaje y contención.

Actuaciones, que, en general en cada municipio afectado, han sido definidas a partir de inspecciones técnicas realizadas tras las lluvias, priorizando aquellas zonas con mayores afecciones para restablecer la funcionalidad de las infraestructuras.

Durante la visita, Granados ha remarcado el carácter técnico de estas intervenciones, centradas en la restitución de las condiciones de uso de las infraestructuras afectadas y en la mejora de su comportamiento frente a futuros episodios de lluvia.

Asimismo, ha recordado la necesidad de restablecer el tránsito cuanto antes por las vías pecuarias dañadas, dada su función de conectividad territorial de usos en el medio rural.

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, ha trasladado que estas actuaciones se llevan a cabo para poder conectar los núcleos diseminados del municipio y para las actividades vinculadas al entorno rural.

Desde el inicio del episodio de borrascas, la provincia de Granada registró un elevado número de incidencias relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos, lo que motivó la puesta en marcha de intervenciones en distintas infraestructuras rurales y ambientales.

El alcalde de Loja ha agradecido el apoyo y la paciencia de los agricultores que utilizan los caminos rurales y vías pecuarias afectadas por las intensas lluvias del pasado mes de febrero.

"Tenemos que reconocer su trabajo para ayudar a recuperar el uso de estos enlaces tan necesarios para la economía de la zona", ha incidido el primer edil lojeño que suma el agradecimiento a empresas locales que también han actuado tras las incidencias vividas.

Ordóñez reitera la necesidad de seguir contando con fondos de todas las administraciones ya que entiende que queda mucho trabajo por hacer.

"Llegaremos a todos los lugares e incluso mejoraremos situaciones demandadas en el tiempo", ha expuesto el regidor convencido del trabajo de coordinación que se está llevando a cabo con los técnicos municipales.