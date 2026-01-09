Andalucía cierra la mejor Navidad de su turismo tras registrar casi un millón de estancias hoteleras

Estación de esquí de Sierra Nevada. A 09 de enero de 2026, en Monachil, (Granada, Andalucía) - Joaquin Corchero - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "excelente" la recién concluida temporada de Navidad en el ámbito turístico, durante la que se han registrado cerca de un millón de estancias en los hoteles de la comunidad, el mejor dato de la serie histórica, lo que supone una ocupación media del 72 por ciento, algo más de cinco puntos por encima del año pasado.

Un incremento que también se ha notado en los alojamientos en casas rurales, que se han incrementado igualmente en cinco puntos sobre 2024.

Moreno ha hecho balance del periodo navideño durante su visita a la estación de esquí de Sierra Nevada, que se encuentra en estas semanas a pleno rendimiento gracias a la abundante nieve recogida, que ha permitido alcanzar una media de 80 kilómetros esquiables en las pistas con picos de más de 100 kilómetros algunos días.

Una inmejorable oferta que se ha traducido en altos niveles de ocupación en sus hoteles y alojamientos, que se han situado en una media del 75 por ciento, y superando el 90 en días como Año Nuevo, gracias a los 185.000 visitantes que han pasado por Pradollano hasta el día de Reyes.

A día de hoy ya se han sobrepasado los 220.000 esquiadores y los 327.000 usuarios en total, contando con toda la oferta de actividades y viajes en telecabina.

El presidente ha destacado el protagonismo de la estación de esquí como gran reclamo turístico de invierno en la oferta turística de Andalucía y ha subrayado el notable incremento que ha registrado el mercado internacional.

En concreto, el alemán ha subido un 27 por ciento respecto a la Navidad de 2024, el británico cerca de un 15 y el francés más de un 10.

"UN AÑO EXCELENTE"

"Las cifras registradas ponen el broche a un excelente año de toda la industria turística andaluza, superando incluso las previsiones iniciales. Registros que siguen apuntalando la gran fortaleza turística del destino Andalucía y su dinamismo. Un balance que no es fruto de la casualidad, sino de una forma de gestionar basada en la planificación, el rigor y el cumplimiento. Aquí no hay improvisación, sino estabilidad y gestión", ha afirmado Moreno.

En su visita a la estación, el presidente se ha desplazado hasta la zona de Borreguiles para comprobar de primera mano las nuevas mejoras implementadas en la estación de cara a esta temporada, entre las que destacan la nueva galería para acceder a la zona de Borreguiles, las dos nuevas alfombras de iniciación, las nuevas máquinas pisapistas y las obras del nuevo restaurante Nevasol, a punto de finalizar.

"Quisiera destacar, por lo que supone, la mejora de la Carretera de acceso a la Sierra, la A-395, que se inició hace unas semanas. Una demanda histórica, otra más, que asume y hará realidad este Gobierno andaluz, destinando para ello 19 millones".

"Un proyecto que incluirá también la construcción de tres aparcamientos disuasorios y un sistema de lanzaderas para aliviar y regular la afluencia a Pradollano", ha detallado el presidente.

Desde 2019, Sierra Nevada acumula una inversión de más de 120 millones cuyo objetivo sigue siendo el de mejorar la competitividad de esta estación de esquí frente al resto de complejos del país.

A ellos habrá que sumar, según ha avanzado Moreno, otros casi 20 millones más a distintos proyectos centrados en la mejora en economía circular del agua y en inversiones en balsas para el almacenamiento de agua, entre otros.