El arte de Picasso, Barceló, José Caballero y los Bécquer llena la Navidad de los museos andaluces

Obra de Picasso. - MARIAN LEON

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los museos andaluces, que gestiona la Consejería de Cultura y Deporte, celebran esta Navidad con grandes exposiciones temporales en cartel, que se suman al atractivo de sus ya cuidadas colecciones y que se centran en el arte y la creatividad de grandes nombres del arte de los dos últimos siglos, como Pablo Picasso, Miquel Barceló, José Caballero y la dinastía pictórica, pero también literaria, de los Bécquer.

Además, según ha informado la Junta en una nota, estos centros ofrecen una "mirada rigurosa" al pasado, a través de la Arqueología, cuyas piezas son el hilo conductor de las muestras dedicadas a profundizar en el conocimiento de la cultura Tartésica, la mitología de los pueblos íberos, los mosaicos romanos y la Gades imperial.

Estas son solo algunas de las exposiciones que proponen en estas fechas los museos andaluces, que también ofrecen talleres y visitas guiadas para todo tipo de público durante la Navidad.

En ese sentido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que los centros museísticos "forman parte esencial del tejido cultural de la comunidad, al mostrar y profundizar en el conocimiento de nuestra historia, así como las obras artísticas y piezas históricas que han dado forma al patrimonio de Andalucía". De entrada, en Almería, destaca la reciente inauguración de la exposición 'Reflejos. Picasso x Barceló', una de las citas imprescindibles de la temporada del Museo de Almería, y en la que conviven las obras cerámicas de dos de los grandes nombres del arte español del último siglo con piezas arqueológicas de la propia colección del centro.

La muestra, que se podrá ver hasta el 15 de marzo, se realiza en colaboración con el Museo Picasso Málaga. El 26 de diciembre se ofrecen, además, visitas comentadas. La Gades romana es la protagonista esta Navidad en el Museo de Cádiz, que acoge hasta el 1 de marzo la muestra 'Urbs Ivlia Gaditana'.

La muestra recorre todo el periodo de pervivencia de la cultura romana en este territorio, del siglo III a.de C. al siglo IV, a través de 400 piezas procedentes de los fondos propios del museo, el 80% de las cuales nunca habían sido mostradas antes".

Por su parte, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba tiene en cartel hasta el próximo 1 de marzo '8 mosaicos, 8 historias', que presenta una selección de ocho mosaicos romanos reconstruidos virtualmente, que se reproducen a escala 1:1 y van acompañadas de fragmentos originales y documentación arqueológica.

El centro organiza, además, el 27 de diciembre una visita temática, así como itinerarios guiados, los días 26, 27 y 28, a la colección permanente. El Museo de Bellas Artes de Córdoba presenta hasta el 15 de febrero 'Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social', en torno a la figura del hermano del famoso pintor cordobés cuando se cumple el 160 aniversario de su nacimiento.

Además, hasta el 28 de diciembre, se puede recorrer una muestra temporal donde piezas de arte contemporáneo, creadas por Arturo Garrido, entablan un diálogo con obras de la colección permanente; así como acercarse la obra invitada 'Estudio del pintor', de Rafael Romero Barros, padre de Julio Romero de Torres.

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) acoge durante la Navidad cuatro exposiciones: la primera, 'Cecilia Bengolea. El Ruido que habita', con obra de esta creadora argentina que explora la relación entre cuerpo, materia y entorno como un entramado vivo; y, la segunda, 'Christian Lagata. Metal de Verano', la primera del creador jerezano en este espacio y que presenta materiales industriales y metodologías propias de la arquitectura informal.

Ambas están abiertas hasta el 17 de mayo A estas se suman otras dos que cierran sus puertas el 4 de enero: 'Tierra batida. Estructuras del compostaje', en el que su comisario, Fran Estepa, presenta una selección obras de la colección del CAAC (entre ellos, José Guerrero, Evru/Zush, Pepe Espaliú, Valie Export); y 'Me duelen los ojos de mirar sin verte', de Ana Segovia, que se inspira en el cine de la edad de oro de la copla española. Además, el C3A exhibe grandes instalaciones dentro de su programa 'Plaza Pública'.

VISITAS GUIADAS Y TALLERES EN GRANADA

Por su parte, el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada propone una visita guiada a su colección permanente, el 26 de diciembre; y la experiencia sensorial '¿A qué huele el Museo Arqueológico?', durante todo el mes de diciembre.

Para el 28 de diciembre organiza, asimismo, un taller musical, en el que los participantes crearán sus propios instrumentos. Además, el Bellas Artes de Granada, acoge el taller 'Criaturas infinitas', los días 26 y 27 de diciembre.

Asimismo, el Museo de la Casa de los Tiros ha organizado actividades que combinan la referencia a estas fechas, con una en torno a la tradición de los belenes, el 26 de diciembre, y un taller de bolas de nieve granadinas, el 27 de diciembre; con un juego de investigación histórica tipo 'escape room' el 26 de diciembre, y un taller familiar de ingenios mecánicos, previsto para el 3 de enero.

Además, los visitantes del centro pueden disfrutar hasta el 1 de marzo de la exposición 'El Generalife y la Casa de los Tiros. Relato de un pasado común'. Otra de las grandes citas es la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso', que explora, hasta el próximo 1 de junio en el Museo de Huelva, los rituales funerarios de esta cultura a través de doscientas piezas originales, muchas de ellas mostradas por primera vez y provenientes de ese yacimiento onubense.

A esta muestra se suma, 'Algo camina hacia el infinito', que aborda la obra de José Caballero, figura clave de la Generación del 27. Se realizarán visitas guiadas a la exposición el 30 de diciembre y el 3 de enero, así como un taller para los más pequeños, el 26 y el 28 de diciembre, sobre el camino que recorre una pieza desde ser hallada en un yacimiento hasta la vitrina del museo.

Numerosas actividades acoge también en estas fechas el Museo de Jaén, que presenta hasta cinco exposiciones temporales: 'Arte religioso recuperado', hasta el 30 de septiembre, en torno las intervenciones de restauración llevadas a cabo por el centro en los últimos años; '110 años del Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén', con obras fundamentales de la institución, hasta el 31 de diciembre; otra centrada en las colecciones de obra gráfica del centro museístico, hasta el 18 de febrero; 'Guerrero Mediana, memoria y denuncia', que se detiene hasta el 8 de marzo en la figura de uno de los más destacados pintores expresionistas de Jaén; y otra dedicada al arte urbano andaluz, abierta hasta el 7 de junio.

En estas fechas acoge, además diversos talleres y visitas guiadas. 'Animales de ultratumba' El Museo Íbero presenta la muestra temporal 'Animales de ultratumba', sobre la mitología íbera y las relaciones de estos pueblos con la fauna mitológica de otros pueblos del mediterráneo, como fenicios y griegos; 'La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa', sobre cómo se formaba la sociedad aristocrática íbera; 'Cuestión de peso', sobre medidas y control de mercancías en la Antigüedad; y 'Tocar, ver escuchar. Una experiencia inclusiva con el patrimonio íbero en 3D'.

A estas hay que sumar 'Olivo con historia', sobre la historia de este cultivo; y 'Caballos de Iberia', sobre la importancia de este animal para esta cultura. Además, el 30 de diciembre, así como el 3 y el 5 de enero, se realizarán visitas guiadas a las exposiciones.

Finalmente, el 26 de diciembre se desarrollará un taller-concierto sobre cómo se idearon y crearon los instrumentos musicales. Diversas actividades ha preparado también el Museo de Málaga, donde se pueden visitar dos exhibiciones temporales: 'Más que un grano de arena.