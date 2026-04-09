El Centro Albayzín en Granada celebra los Días Europeos de la Artesanía con talleres para estudiantes

Los delegados territoriales de Empleo y Educación de la Junta, Javier Martín Cañizares y María José Martín Gómez, respectivamente, han visitado el centro para compartir con el alumnado la experiencia de participar en los talleres- JUNTA

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio del SAE, Centro Albayzín, celebra esta semana una nueva edición de los Días Europeos de la Artesanía, efeméride que cuenta en la provincia de Granada con un amplio programa de talleres dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos.

Bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', esta edición pone el foco en el valor del trabajo artesanal como práctica colectiva en su vínculo con el territorio y en su papel en el entorno rural.

Por los talleres pasarán un total de 240 estudiantes de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de centros educativos de la provincia como el IES Albayzín, IES Virgen de las Nieves, IES La Contraviesa, CPIFP Hurtado de Mendoza, el IES Pedro Soto de Rojas y el IES Ilíberis.

En el marco de estas jornadas, los delegados territoriales de Empleo y de Desarrollo Educativo de la Junta, Javier Martín Cañizares y María José Martín Gómez, respectivamente, han visitado este jueves el centro para compartir con el alumnado la experiencia de participar en los talleres, y han conocido de primera mano el desarrollo de las actividades y el trabajo de los profesionales artesanos que mantienen vivos los oficios.

El programa incluye propuestas de distintas disciplinas artesanales, entre ellas joyería en latón, cerámica esgrafiada, cerámica creativa, elaboración de velas, técnicas de miyuki (tejido artesanal de cuentas de vidrio japonesas), creación de títeres o amigurumi (técnica japonesa basada en la confección de pequeños muñecos mediante crochet o ganchillo); todas ellas impartidas por profesionales especializados.

Según han informado los delegados, estas jornadas tienen como objetivo acercar al público joven a los oficios tradicionales como la lutería, la joyería, la cerámica, el encaje, la forja o el tejido, contribuyendo a la difusión de su valor cultural y su continuidad entre las nuevas generaciones. Los talleres para escolares se desarrollarán en horario de 10 a 13.30 horas en el antiguo Convento de Santa Inés, sede del Centro Albayzín.

ACTIVIDADES PARALELAS

De forma paralela, la programación de los Días Europeos de la Artesanía se extiende a otros puntos de la provincia con actividades para todos los públicos. En la ciudad de Granada se celebran propuestas como jornadas de puertas abiertas y actividades vinculadas a la cerámica, entre ellas talleres abiertos que permiten conocer los procesos de creación de estos oficios.

Asimismo, la programación incluye demostraciones en directo y experiencias participativas en distintos oficios, siguiendo el enfoque general del evento, que promueve el contacto directo entre artesanos y ciudadanía a través de actividades como puertas abiertas, exposiciones, talleres prácticos o exhibiciones de técnicas tradicionales.

Los Días Europeos de la Artesanía se desarrollan de forma simultánea en distintos países europeos con una programación que incluye todo tipo de actividades gratuitas. En España, la iniciativa está promovida por Fundesarte, el área de promoción de la artesanía de la Escuela de Organización Industrial (EOI), junto con Oficio y Arte, Organización de los Artesanos de España, en colaboración con las direcciones generales de Comercio de todas las comunidades autónomas.

Esta iniciativa tiene su origen en Francia, donde comienza a celebrarse en 2002 bajo la denominación Journées Européennes des Métiers d'Art, y se consolida como una cita de referencia para la promoción de la artesanía en Europa. La programación al completo, así como las actividades que se celebran en la provincia de Granada, están disponibles en la web del evento www.diasdelaartesania.es

ABRE LA EXPOSICIÓN 'DESDE ÚBEDA AL ALBAICÍN'

Al mismo tiempo, este jueves se ha abierto al público la exposición 'Desde Úbeda al Albaicín: donde el patrimonio cobra vida', muestra organizada por la Asociación de Artesanos de Úbeda en colaboración con el Ayuntamiento ubetense.

La muestra reúne 56 piezas únicas procedentes de 17 talleres artesanos y abarca disciplinas como la alfarería, la cerámica, el textil en telar, la forja, la talla en madera, la seda pintada o la artesanía en esparto; ofreciendo una visión amplia de los oficios tradicionales y su diálogo con la creación contemporánea.

Bajo el lema, 'Donde el patrimonio cobra vida', la exposición establece un diálogo entre los dos enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad como son el barrio del Albaicín, en Granada, y la ciudad de Úbeda (Jaén), poniendo en valor la artesanía como patrimonio vivo, sostenible y en constante evolución.

La muestra se puede visitar en el Centro Albayzín (Placeta de la Concepción) hasta el próximo 9 de mayo, de lunes a domingo de 11 a 14 horas; y de jueves a sábado en horario también de tarde, de 17,30 a 20,30 horas.