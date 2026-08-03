El Centro Andaluz de las Letras reúne en Granada a destacadas voces de la poesía contemporánea en 'Poesía en el jardín'

Archivo - El escritor guipuzcoano Bernardo Atxaga participará en este ciclo de poesía del CAL el 29 de septiembre en el Cuarto Real de Santo Domingo. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL) programará en septiembre el ciclo 'Poesía en el jardín', que va a reunir a destacadas voces de la poesía contemporánea en una iniciativa que va a contar con la colaboración de diversas entidades culturales e instituciones académicas como el Ayuntamiento y la Universidad de Granada, el Ateneo, el Centro Lucini y Apdi Group, entre otros.

Así, la Consejería de Cultura de la Junta señala en un comunicado que 'Poesía en el Jardín' se desarrollará en el Cuarto Real de Santo Domingo de la capital granadina, donde el ciclo tiene previsto comenzar el 8 de septiembre, a las 21.00 horas, con la lectura de poemas de Ángels Gregori, acompañada musicalmente por Arturo Cid y Pedro L. Andrade. La segunda cita tendrá lugar el 15 de septiembre con la participación de Gerardo Rodríguez Salas, acompañado por los músicos José Luis Gualda 'Jolis' y Nicolás Medina.

El día 22 será el turno de Miriam Reyes, que ofrecerá una lectura de su obra con el acompañamiento musical de Andrés Rojas 'El Pricto'. El ciclo concluirá el 29 de septiembre con la intervención de Bernardo Atxaga, acompañado a la guitarra por David Caro. Esta es la XXVI edición de un ciclo que nacía con el objetivo de convertir a la ciudad en punto de encuentro para los amantes de la poesía y la música.

Dentro del apartado de colaboraciones, la Consejería participa asimismo en la programación del Festival Cultur-Alh. El arte de convivir, que acogerá el encuentro 'Filosofías para el siglo XXI' el próximo 27 de septiembre, a las 12,30 horas, en la Corrala de Santiago. La actividad contará con la participación de Angélica Velasco y Clara Navarro Ruiz, y será moderada por Inma Hoyos, proponiendo un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales retos éticos, sociales y culturales de la actualidad.

Paralelamente, la Red Andaluza de Clubes de Lectura continuará desarrollando durante septiembre su labor de promoción de la lectura en distintos municipios granadinos.

Entre las obras seleccionadas para el mes de septiembre figuran 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante, en la Biblioteca Pública Municipal de Lanjarón; 'Réquiem por un campesino español', de Ramón J. Sender, en la BPM de Bérchules; 'Caperucita en Manhattan', de Carmen Martín Gaite, en la BPM de Huétor Vega; 'Un mal nombre', de Elena Ferrante, en la BPM de Baza; 'El cartero de Neruda', de Antonio Skármeta, en la BPM de Cenes de la Vega; 'El sol en la fruta', de Ioana Gruia, en la BPM de Cádiar; y 'Últimas tardes con Teresa', de Juan Marsé, en la BPM de Órgiva.