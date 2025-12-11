El Clínico San Cecilio renueva su acreditación nacional de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio ha renovado por cuatro años más la acreditación nacional en nivel de excelencia que otorga el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) a las Unidades de Atención Integral a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Esta reacreditación se ha obtenido en una edición con criterios más estrictos, consolidando al hospital como referente a nivel andaluz y nacional en el abordaje de esta patología crónica, según informa la Junta.

La unidad atiende de forma continuada a aproximadamente 2.100 pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o colitis inclasificable, reforzando cada año su actividad asistencial, investigadora y docente.

En palabras del director gerente del Clínico San Cecilio, Manuel Reyes "renovar esta acreditación con criterios más exigentes demuestra la solidez del trabajo del servicio y el compromiso del hospital con una atención de máxima calidad".

El proceso de certificación, auditado por Bureau Veritas como entidad independiente, ha incorporado nuevos indicadores de calidad y estándares más exigentes en cuestiones como equidad asistencial, registros clínicos, accesibilidad, educación terapéutica e investigación.

En este contexto, la doctora Pilar Martínez, especialista en Digestivo y miembro de la unidad, señala que "superar esta nueva evaluación supone redoblar el compromiso. Cuando los estándares suben, también tiene que subir nuestra capacidad de respuesta. Eso se refleja en los circuitos de derivación, las decisiones compartidas y en la forma en que escuchamos cada caso clínico".

Uno de los pilares de la unidad es la consulta de enfermería especializada, que ofrece educación terapéutica, seguimiento clínico, consultas telemáticas y talleres grupales. En 2024-2025 se han atendido un total de 2567 pacientes en consulta en sus distintas modalidades.

La enfermedad inflamatoria intestinal engloba principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, patologías de origen inmunológico que pueden debutar en edades jóvenes y afectar de forma significativa al día a día.

La variabilidad de los síntomas, las fases de brote y remisión, las hospitalizaciones o la necesidad de cirugía hacen indispensable un seguimiento estrecho y un abordaje emocional que complemente el tratamiento médico.