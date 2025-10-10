El director del Patronato de la Alhambra participa en Pekín en el Foro Internacional sobre Sostenibilidad y Patrimonio

Imagen de archivo del director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez, interviene en la presentación del Memorial Ángel Barrios - PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, participa este sábado, 11 de octubre, en Pekín en el Foro Internacional sobre Desarrollo Verde y Sostenible de los Sitios del Patrimonio Mundial, organizado en el marco del VII Foro Taihe y de los actos conmemorativos del centenario del Museo del Palacio --Ciudad Prohibida--, fundado el 10 de octubre de 1925.

Según ha informado la Junta en una nota, su intervención se enmarca en el bloque temático dedicado a la reducción del impacto ambiental en enclaves patrimoniales, con especial atención a la optimización de recursos y estrategias de neutralidad climática.

En este contexto, presentará la experiencia del conjunto monumental granadino, destacando las iniciativas orientadas a un modelo más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como social.

Rodrigo Ruiz-Jiménez ha sido invitado de forma especial por el gobierno chino, en una visita de cuatro días que incluye su asistencia tanto al foro como a los actos oficiales conmemorativos del centenario de la creación del Patronato de la Ciudad Prohibida.

Además de su intervención formal, dedicará parte de su agenda a establecer vínculos con gestores culturales europeos presentes en el evento, en una labor proactiva de diplomacia cultural para compartir el modelo Alhambra e impulsar nuevas vías de colaboración internacional.

El foro reúne a representantes institucionales y expertos culturales de referencia internacional procedentes de Versalles (Francia), Machu Picchu (Perú), Angkor Wat (Camboya), AlUla (Arabia Saudí), Getty Conservation Institute (EE.UU.), ICOMOS, y otras entidades de protección del patrimonio y la acción climática.

Para el Gobierno andaluz, este tipo de encuentros "no solo fortalecen la proyección exterior de la Alhambra como referente en conservación avanzada", sino que también "abren nuevas vías de cooperación y propician el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre instituciones patrimoniales y científicas de todo el mundo".

La participación del Patronato responde a su compromiso con un modelo cultural innovador, sostenible y alineado con los retos contemporáneos que enfrentan los sitios reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.